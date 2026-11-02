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擁有171.1萬股民的國泰永續高股息（00878）公布最近一季配息，配息金額1.25元，創下新高。若以今（2）日34.8元收盤價計算，單次配發率為3.59%，換算年化分配率14.37%，除息日在11月17日，最後申購日11月16日，股利將於12月11日發放。觀察00878今年前3次分別是2月配息0.42元、5月配息0.66元、8月配息1.01元，第4季預估配息1.25元，配息呈現逐季向上。全年配息金額約3.34元，截至10月30日00878每股淨值34.81元，收益平準金1.21元、資本平準金18.6元。00878定期定額交易戶數連續54個月位居前3名、基金規模亦高達新台幣6660.61億元（截至10月30日），最新主要成分股包含中信金、廣達、國泰金、華碩、長榮、富邦金及聯電等，涵蓋AI、電子、金融及航運等多元產業，在市場震盪加劇之際，多元配置更有助提升投資組合韌性，有望為投資人兼顧收益與資本增值需求。00878基金經理人江宇騰表示，基金以金融與科技為兩大配置主軸，其中金融保險占比34.81%，電腦及週邊設備業占22.79%、半導體業占17.78%，後兩者合計40.57%，另配置通信網路業及航運業等。透過不同營運模式與獲利來源，降低投資組合過度集中單一產業的風險，才能多年來始終受到大眾投資人青睞。展望後市，國泰投信表示，長期投資人除了透過定期定額建立基本部位，面對近期台股受美股財報季影響、短線科技股迎來評價面修正的時機，此時可考慮作為波段加碼的時機之一，投資人不僅能用更具吸引力的價格存股，也能與定期定額相互搭配，高股息ETF存股的決勝點之一就是存股價格。當市場拉回、股價修正時，往往正是提高未來股息報酬率的機會點，在相同資金下可累積更多持股張數，進一步放大長期複利效果。對於投資人而言，與其追逐短線漲跌，不如把握合理甚至相對低檔的布局時機，透過紀律投資累積ETF資產，提升長期投資勝率。