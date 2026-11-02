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台中市長盧秀燕今（2）日以台北市長蔣萬安競總主委身分，拜會藍白市議會黨團，在白營部分暢談超過表定時間，更傳出笑聲。盧秀燕會後婉拒聯訪，稱統一由民眾黨發言，更說訪談氛圍非常好，同時還拍著黨團總召林珍羽的手背說「我們是一家人」，林則透露北市藍白合將有更多彈性，盧希望有機會到6位候選人選區走走看看，要外界「拭目以待」。林珍羽受訪時說，蔣萬安邀請盧秀燕擔任競總主委是正確選擇，剛剛充分分享這4年市政上，蔣萬安可以如何學習盧媽的這一塊，討論非常盡興。盧秀燕也有說，未來四年可以怎樣合作讓市政推動更好，這也是雙方討論最大的重點。此外，林珍羽也提到，雙方有針對六位候選人各自選區進行非常全面性的討論，包括如何升溫、一同偕作，都講得非常具體。媒體則詢問，有沒有聊到這次選舉藍白合的深水區？因為先前國民黨北市黨部主委戴錫欽有說，國民黨市議會黨團共識是蔣萬安不會替白議員單獨站台，有沒有可能有更多的彈性，像是之前蔣萬安經過許甫的競選總部？林珍羽說，蔣萬安面對藍市議會黨團也有責任跟要負責的地方，但2026絕對是2028前哨戰，如何偕作將奠定2028非常好的基礎，剛剛盧秀燕也很明確表達競辦的競選方向，所以是會有更多彈性，包括盧今天留這麼多時間給6位候選人，就是最好的代表了。林珍羽也要外界拭目以待，針對6位候選人的選區，盧媽也非常熱情，希望有機會來走走看看，至於未來要用什麼模式，民眾黨市議會黨團會跟總幹事羅智強進一步討論，相信未來可以期待台北市民眾黨6位候選人有很多可以升溫、疊加的合作機會。