台中市長盧秀燕今（2）日以台北市長蔣萬安競總主委身分，拜會藍白市議會黨團，在白營部分暢談超過表定時間，更傳出笑聲。盧秀燕會後婉拒聯訪，稱統一由民眾黨發言，更說訪談氛圍非常好，同時還拍著黨團總召林珍羽的手背說「我們是一家人」，林則透露北市藍白合將有更多彈性，盧希望有機會到6位候選人選區走走看看，要外界「拭目以待」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林珍羽稱暢聊未來4年怎合作

林珍羽受訪時說，蔣萬安邀請盧秀燕擔任競總主委是正確選擇，剛剛充分分享這4年市政上，蔣萬安可以如何學習盧媽的這一塊，討論非常盡興。盧秀燕也有說，未來四年可以怎樣合作讓市政推動更好，這也是雙方討論最大的重點。

此外，林珍羽也提到，雙方有針對六位候選人各自選區進行非常全面性的討論，包括如何升溫、一同偕作，都講得非常具體。

認蔣萬安站台有彈性：盧秀燕想來選區走走

媒體則詢問，有沒有聊到這次選舉藍白合的深水區？因為先前國民黨北市黨部主委戴錫欽有說，國民黨市議會黨團共識是蔣萬安不會替白議員單獨站台，有沒有可能有更多的彈性，像是之前蔣萬安經過許甫的競選總部？

林珍羽說，蔣萬安面對藍市議會黨團也有責任跟要負責的地方，但2026絕對是2028前哨戰，如何偕作將奠定2028非常好的基礎，剛剛盧秀燕也很明確表達競辦的競選方向，所以是會有更多彈性，包括盧今天留這麼多時間給6位候選人，就是最好的代表了。

林珍羽也要外界拭目以待，針對6位候選人的選區，盧媽也非常熱情，希望有機會來走走看看，至於未來要用什麼模式，民眾黨市議會黨團會跟總幹事羅智強進一步討論，相信未來可以期待台北市民眾黨6位候選人有很多可以升溫、疊加的合作機會。

相關新聞
蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...