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▲Jennie萬聖節打扮超火辣。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

BLACKPINK成員Jennie萬聖節派對玩超開，她在活動現場跟一位黑人男性臉貼臉開心喝酒，互動超級熟稔，而這位男伴身分也公開，其實是美國超知名音樂製作人Carter Gregory，不僅跟許多國際巨星都合作過，還曾擔任唱片公司高層，來頭可不小。美國音樂製作人Carter Gregory昨（1）日在TikTok公開一段影片，並寫下「We're halloweeeening」，記錄兩人一起度過萬聖節的精彩時刻，只見畫面中，Jennie與他靠得相當近，一邊喝著酒、一邊對鏡頭燦笑，氣氛輕鬆又熱絡。而這位Carter Gregory可不是普通圈外友人，過去曾擔任Capitol Music Group的A&R副總裁，近年創立Plot Twist Records，曾參與發掘及合作的歌手包括Doechii、FLETCHER等，在美國音樂圈頗具份量。除了萬聖節派對，Jennie的鬼怪造型也成為焦點，她重現電影《玩命關頭2》中經典角色Suki，穿上紫色短版上衣、粉紅色裙裝，搭配一頭長直髮，還原度相當高，吸睛程度十足。