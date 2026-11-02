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傳產製造業接單回溫 營運動能穩定3關鍵

全球AI浪潮持續，半導體、電子設備及自動化需求同步成長，台灣傳統製造業也迎來接單回溫契機。根據人力銀行資料庫，2026年傳產製造業釋出的工作機會達86362個，薪資成長幅度更高於職缺成長幅度。職缺及薪資方面，產業小類以「軌道車輛／相關零件製造業」職缺達60%、且月薪落在5萬以上居冠。根據經濟部統計，2026年8月外銷訂單首度突破單月1000億美元，年增71.4%，其中機械產品訂單年增28.3%，創歷年同月新高，顯示AI及半導體擴產需求正逐步帶動傳統產業供應鏈復甦。1111人力銀行資料庫顯示，2026年傳產製造業釋出的工作機會達86362個，相較2025年的81844個，年成長5.5%；平均薪資也從31508元提升至34356元，增加了2848元、約9%，薪資成長幅度高於職缺成長幅度。細分產業類別職缺，以「自動控制相關」職缺數成長最快、其次為「專用生產機械製造修配」、「其他金屬相關製造」等。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，AI效應正透過自動化升級、零組件採購及供應鏈擴張，外溢至傳統製造業；另外，「機械與基本金屬」表現尤其突出，顯示半導體擴產、AI伺服器供應鏈及設備自動化需求，已成為支撐傳產接單的重要力量。1111人力銀行進一步分析傳產製造，月薪落在5萬元以上的產業小類前3名，以「軌道車輛／相關零件製造業」60.40%居冠，其次為「運輸工具製造全部」33.32%以及「家具／家飾／裝設品表面塗裝／加工業」28.69%。對於軌道車輛／相關零件製造業在產業小類排名第一，人力銀行認為，原因在於軌道車輛涉及機電整合、電控系統、零組件製造等，專業資格與實務經驗並重，企業普遍願意祭出高薪招募工程師、機電技術人員以及品管人才等，且職涯發展可跨足軌道、電機、機械及自動化領域，可望再推升薪資水準。莊雨潔指出，傳統製造業留住人才的關鍵應該從調薪延伸至工作環境改善、技能培訓以及職涯發展規劃。提供工作獎金、輪班津貼、加班制度、休假安排及安全防護措施，已是徵才說明的基本配備。面對技術人員屆齡退休，年輕人投入意願不足等問題，莊雨潔建議，企業可透過師徒制、產學合作、員工內訓等方式，來培養實作型人才，將有助於降低因為世代斷層技術流失，對於產線所造成的衝擊。整體而言，傳產製造業工作機會與平均薪資同步成長，反映產業正處於接單回溫，未來企業能否將訂單成長轉化為穩定營運動能，關鍵不只在於市場需求，更取決於人才招募、技能培育與留才制度是否完善。