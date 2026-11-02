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中華職棒37年頒獎典禮今（2）日登場，這也是中職會長蔡其昌6年任期內最後一次主持頒獎典禮。他在致詞時感性坦言，這6年來有人喜歡他、也有人討厭他，但無論如何，自己終究只是過客，「棒球才是中職的根本，請大家答應我，要永遠支持棒球。」今年中職進場總人數突破390萬大關，寫下歷史新高，蔡其昌也期許明年大家一起加油，挑戰突破400萬人次。中職頒獎典禮今日登場，個人獎項、金手套獎、最佳十人獎得主以及年度總冠軍味全龍皆盛裝打扮參與盛會。味全龍王牌洋投蔣銲（John Gant）頂著大光頭出席，成為全場焦點，更是唯一親自參與盛會的洋將。在開場表演結束後，中職會長蔡其昌隨即上台致詞。蔡其昌表示，「終於到了最後一年主持頒獎典禮，恭喜所有球員。」他坦言，6年的任期時間過得非常快，「我很高興、也很榮幸能為棒球服務。」他笑說，一時之間甚至忘了要講什麼，「重點是，這6年我知道有人很喜歡我、也有人討厭我，但不管如何，我都只是過客，棒球才是中職的根本，會長不重要，請大家答應我，要永遠支持棒球。」今年中職整季進場人數達到390萬7736人，場均1萬854人皆創下歷史新高。蔡其昌表示，這全都是大家共同努力的成果，「進場人數每年都在成長，明年看能不能突破400萬人次，大家一起加油。」蔡其昌於2021年1月就任中職會長，2024年順利連任，預計於明年3月正式結束兩屆任期，將會長職位圓滿交棒。味全龍內野手張政禹，在上台領盜壘王獎項時，特別感謝台下的蔡其昌，「很開心今年的頒獎典禮能站上台，謝謝你對台灣的棒球、中職的付出。」