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台灣女子井雲蓉上月在日本山梨縣富士河口湖町的飯店遇害，案情從「旅行團團友行凶」急轉為疑似跨國「保險金殺人」。日本山梨放送（YBS）2日推出追蹤報導指出，在日本被捕的27歲楊姓女子向警方供稱，當時兩人在房間內喝酒，「回過神來才發現刀子已經插在對方身上」，但供詞前後矛盾。日媒分析，日台之間的國界將成為釐清案情的一大障礙，日本警方與台灣當局如何合作，將是破案關鍵。YBS報導，現年38歲的井雲蓉10月19日上午被發現陳屍在河口湖一間飯店客房內，頸部有刀傷。警方在遺體旁發現一把沾血的刀子，當場以涉嫌違反《銃刀法》（持有刀械）逮捕同為台灣籍的27歲楊閔涵。兩人參加同一個旅行團，表面上是旅途中才認識的團友。YBS指出，楊嫌是在案發前一天中午左右的行程中買了這把刀。井雲蓉抵達日本、遊覽富士山周邊景點，短短約30小時後就遇害，這段期間究竟發生了什麼事，成為調查焦點。案情隨後出現戲劇性轉折。台灣檢方以涉嫌共同殺人等罪嫌，逮捕井雲蓉的李姓丈夫。YBS報導，李男替妻子投保總額超過1億日圓（約新台幣2000萬元以上）的保險，並安排她前往日本。據了解，李男還在案發後的21日親自前往富士吉田警察署認領遺體。YBS也引述當地媒體報導指出，李男與楊嫌過去曾有感情糾葛，並且一直保持聯繫。台灣檢方正朝「為詐領保險金而殺人」的方向偵辦。李男目前已被台南地方法院裁定羈押禁見，但他否認犯行。被山梨縣警逮捕的楊嫌，最新供稱案發時正在房間內和井雲蓉喝酒，「突然發現刀子插在對方身上」。不過，楊嫌先前曾供稱自己來日本是想輕生，被井雲蓉阻止時刀子意外刺中對方。YBS指出，楊嫌的供述前後矛盾。日媒先前也報導，現場沒有打鬥痕跡，與楊嫌的說法不符，警方正逐一查證。楊嫌目前仍以違反《銃刀法》被羈押，還沒有以殺人罪名偵辦。日本的羈押（勾留）期限是10天，最多可延長10天。楊嫌10月21日被移送甲府地檢，羈押期限最晚約在11月10日前後屆滿。依照日本辦案慣例，警方常在這個時間點以殺人罪嫌「再逮捕」，重新起算偵查期限。如果以殺人罪起訴，案件將進入日本由一般民眾參與審判的「裁判員裁判」。台南地檢署以共同殺人、詐欺取財未遂、使公務員登載不實等罪嫌偵辦李男。羈押期限為2個月，到期前檢方必須決定起訴，或向法院聲請延長羈押。檢方也不排除還有其他共犯，正等待日方提供楊嫌的供述與證據，再與李男的說法比對。YBS分析，實際行凶的地點在日本，被指為幕後主謀的人卻在台灣，日台國界成為調查的一大障礙。台日沒有正式邦交，也沒有引渡條約，楊嫌原則上會在日本接受審判，李男則由台灣司法機關追訴。李男的證詞、雙方的通聯與金流紀錄，對還原案情相當關鍵。日媒認為，山梨縣警與台灣當局能否順利交換證據，將決定案件能否水落石出。本案仍在偵查中，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。