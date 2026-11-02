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高雄市議員選戰持續升溫，民進黨鳳山區五席提名人選共同投入選戰，喊出「五席都過關、議會就過半」的團結目標。鳳山區市議員林智鴻甫接任由立委林俊憲發起的「戒慎恐懼協會」鳳山分會長，今（2）日立即「恪守職責」特別現身，為同選區參選人蘇致榮加油打氣，展現鳳山團隊攜手合作的氣勢。蘇致榮除感謝林智鴻到場加油打氣外，也強調，鳳山是高雄重要的發展核心，面對未來城市建設、交通路網、地方產業及民生需求，需要更多議員共同投入爭取建設。這次鳳山五席共同承擔責任，不只是個別候選人的選舉，更是整個團隊對地方發展的共同承諾。蘇致榮指出，自己在鳳山出生、成長、生活超過40年，長期在立委許智傑服務團隊深耕基層，累積超過千件民眾陳情服務經驗，對鳳山的交通、道路、公共設施及地方發展需求都有深刻體會。未來希望將這些服務經驗帶進議會，持續推動市場活化、捷運路網升級及舊聚落再生，讓鳳山的發展持續成長。蘇致榮表示，自己與林智鴻有不少共同點，兩人都曾有市政府幕僚歷練，對市政運作及地方行政事務相當熟稔；兩人同樣身為孩子的父親，對家庭、教育及下一代的未來有更多切身感受。正因為有相似的經歷與責任感，更能理解地方民眾對生活環境、公共建設及孩子成長的期待，也期待未來能與林智鴻、陳慧文、張漢忠、鄧巧佩持續攜手，為鳳山爭取更多建設與福祉。蘇致榮當面感謝林智鴻議員的加油打氣，也感謝鳳山鄉親長期的肯定，蘇致榮最後表示，未來不論選舉或地方服務，都希望持續保持合作、互相支持，讓鳳山的聲音在議會被更多人聽見，也讓地方建設有更多推動的力量。鳳山五席是大家共同目標，為議會席次結構帶來改變，持續為高雄市政與鳳山地方建設共同努力。林智鴻也呼籲，民進黨支持者一定要「戒慎恐懼」，集中選票，保護民進黨高雄市長候選人賴瑞隆一定要勝選，更要讓優秀的民進黨議員參選人全數過關「全壘打」，讓議會過半、府會繼續合作，不要讓「藍白亂國會」在高雄上演。