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▲入境美國藏25萬美元卡地亞珠寶！女子謊稱只買紀念品 珠寶全被沒收、快速通關資格也恐不保（圖／截自ＮＢＣ新聞）

出國血拚別心存僥倖！美國一名女子從荷蘭搭機返美時，攜帶總價超過25萬美元（約新台幣805萬元）的卡地亞（Cartier）手鐲和戒指，卻謊稱只買了幾千美元的紀念品。結果美國海關暨邊境保護局（CBP）早就掌握她的購物紀錄，不但將珠寶全數查扣，還啟動撤銷她「全球入境計畫」（Global Entry）會員資格的程序。這起事件也讓許多人好奇：入境美國到底能帶多少錢、多少東西？被沒收的珠寶還拿得回來嗎？據CBP公告，這名女子10月25日從荷蘭阿姆斯特丹搭機抵達美國。她是全球入境計畫會員，抵達後被要求接受二次行李檢查。女子起初告訴海關，她在海外只買了價值幾千美元的紀念品。但執法人員在她入境前就已取得資訊，知道她買了兩件高價的卡地亞珠寶：一條價值18萬3818美元的手鐲，以及一枚價值6萬7811美元的戒指，總價25萬1629美元。CBP指出，海關人員多次給她申報的機會，她都沒有申報，直到被告知海關已掌握購物資訊，她才鬆口承認，還說已經把珠寶的包裝盒和收據都丟了。CBP最後以未申報商品、涉嫌違反聯邦海關法律為由，將兩件珠寶全數查扣，並啟動撤銷她全球入境會員資格的程序。類似的案例並不少見。2025年6月，一名同樣具有全球入境會員資格的女子從法國巴黎返美，在費城國際機場入境時起初申報什麼都沒買，後來改口說買了6.6萬美元的東西。最後海關從她的法國退稅單據查出，她其實買了兩條卡地亞「Love」系列鑽石手鐲和兩條項鍊，總價約18.3萬美元。CBP向她開徵超過1萬美元的關稅，並撤銷她的會員資格。CBP費城口岸主管杭特（Cleatus P. Hunt, Jr.）當時表示：「快速通關資格不能被當成蓄意違法的通行證。」根據美國聯邦法規（19 USC 1497），旅客未申報入境商品，商品可以被沒收，還可能被處以和商品價值相同的罰款。以這名女子為例，罰款最高可能達25萬美元。不過，這不代表珠寶一定拿不回來。美國海關法律專家指出，被查扣的當事人收到CBP的正式通知後，通常有幾種選擇：：在期限內（一般為30至60天）向CBP提出「減免請願」（petition for remission or mitigation），說明情況並請求減輕處分。CBP有裁量權，可以減輕罰款、取消罰款，或在當事人繳清罰款與關稅後歸還物品。：要求將案件移交聯邦法院審理，但耗時又燒錢。：不提出異議，珠寶就會被正式沒收，CBP可能依法拍賣。專家提醒，申請減免時，海關會看當事人的「誠意」。這名女子多次被詢問都不承認、還丟掉收據，這些都可能對她不利。就算最後拿回珠寶，也可能要先付出一大筆罰款和關稅，而且違規紀錄會留在入境資料中，以後出入境被抽查的機率也會提高。不只購物，帶現金入境美國也有規定。美國其實沒有限制旅客能帶多少現金，但只要現金加上旅行支票、匯票等貨幣工具，總額超過1萬美元，就必須主動向海關申報，填寫美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）的105表格。重點在「申報」。如實申報的話，帶再多錢都不會被沒收；但如果超過1萬美元卻沒有申報，或刻意把錢拆給同行的人分開帶，海關可以把現金全數扣押沒收，情節嚴重的還可能被以「大量現金走私」起訴，最高可判5年徒刑。CBP提醒，所有從海外返美的旅客，都要申報在境外購買或取得的物品，包括禮物和個人用品。一般旅客享有800美元的個人免稅額，超過的部分可以帶回美國，但要如實申報並補繳關稅。世界日報先前也報導，一名華人林女士今年8月從亞洲返回洛杉磯，帶了約460美元的香奈兒化妝品和在日本買的約1400美元珠寶，準備送給朋友和客戶。海關以總價1800多美元扣掉800美元免稅額，要求她補繳關稅，這筆紀錄也被登記在她的入境資料中。：攜帶新台幣超過10萬元、外幣超過等值1萬美元，或人民幣超過2萬元，都要向海關申報。未申報或申報不實，可能被沒入超額部分。：旅客攜帶行李物品的免稅額度，為完稅價格新台幣2萬元以內（菸酒另計），超過就要申報、繳稅。海關也提醒，出國購物不論是自用還是送人，都應誠實申報，才能避免「省小錢賠大錢」。