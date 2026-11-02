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近百億回沖利 每股稅前盈餘貢獻約4.6元

告別歷史包袱！新團隊拆彈

大同多年爭議華映案迎來句點。大同今（2）晚開重訊記者會，說明董事會決議。大同表示，雙方歷經協商在今日各自召集董事會，決議通過以人民幣7.68億元（約新台幣37.64億元）和解金條件簽署和解相關文件。大同預期將可回沖近百億元損失，對公司財務結構及股東權益帶來顯著正面效益。114年底中國最高人民法院判決，大同公司須與旗下華映百慕達及華映就與中國華映科技的業績補償款爭議負連帶清償責任，金額約人民幣30.29億元（約新台幣135億元）。雙方決議以7.68億元人民幣和解，大同公司依主管機關及相關法律的規定進行後續程序，而中國華映科技將提報其股東會，並待其股東會通過後，雙方將正式簽署和解協議。相較原判決的人民幣30.29億元補償款，7.68億元和解大幅減少約74.6%。由於大同在2025年第四季採最保守會計原則，一次性全額認列135.67億元訴訟損失（含執行費），隨著和解條件確定，將可以進行提列金額的迴轉，預期將可回沖近百億元損失，對公司財務結構及股東權益帶來顯著正面效益。以大同目前約21.51億股普通股估算，回沖利益相當於每股約4.6元的稅前盈餘貢獻。惟實際回沖金額、認列時點及對每股盈餘的影響，將依相關會計準則及會計師確認結果辦理。華映案源於2009年中華映管轉投資中國華映科技所衍生的業績承諾爭議，歷經多年司法程序，成為大同長期以來的重要財務與法律風險。新經營團隊接手後，秉持維護公司及全體股東權益的原則，積極處理歷史遺留問題，透過理性協商尋求務實解決方案。此次和解的意義重大，不僅有助於降低訴訟風險及財務不確定性，更讓公司得以卸下沉重的歷史包袱，將經營資源集中於核心事業與長期發展。