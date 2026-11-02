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台電寄來中獎通知，民眾怎麼知道是不是詐騙？經濟部今（2）日表示，台電寄紙本通知真的有可能是中獎幸運兒，可以持帳單載具並填妥領獎收據兌獎，也提醒就算收到通知，也不會要求提供個人資訊，也不會透過不明網址或QR Code要求輸入個資。經濟部表示，之前Threads上有人說，收到台電寄來的中獎通知，不知道該怎麼領獎，也有人擔心是不是詐騙，其實可能真的中獎了。當民眾收到了台電中獎紙本通知，請持帳單載具並填妥領獎收據兌獎。若是沒有收到紙本單據也別擔心，可以到超商事務機輸入或掃描中獎發票「載具號碼」（共30位數），依照機台指示操作，就能取得電子發票證明聯，並持電子發票證明聯至超商櫃台或其他代發獎金單位領取獎金。但經濟部也提醒，台電絕不會因寄送中獎通知，要求提供個人資訊，也不會透過不明網址或QR Code要求輸入個資。詳細領獎方式，請至「台電官網－電子發票平台」查詢，或撥打1911台電客服專線。