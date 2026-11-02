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江坤宇、宋晟睿再獲金手套 中信兄弟個人獎少2人拿

張仁瑋差5安打追平魔鷹 開季沒獲出賽機會最可惜

中華職棒37年頒獎典禮今（2）日展開，人氣球隊中信兄弟最終有江坤宇、宋晟睿拿到金手套獎，洋投羅戈12勝拿下勝投王，共計3人獲獎，對比去年球季同樣打進總冠軍賽相比，少2人拿到個人獎，其中年輕球星張仁瑋單季121支安打，與台鋼雄鷹當家洋砲魔鷹僅差5支，差點拿到生涯首座安打王，整體最可惜。中信兄弟去年許基宏、江坤宇包辦金手套、年度最佳10人，岳政華拿下外野金手套、宋晟睿則以單季12轟、17盜與62分打點，高捧年度最佳10人獎，另外羅戈拿到防禦率王。今年球季則有江坤宇、宋晟睿拿到金手套獎，洋投羅戈12勝拿下勝投王，年度最佳10人罕見沒有中信兄弟球員入榜。其中年輕球星張仁瑋，本季出賽103場，以打擊率3成、4轟、53分打點坐收，單季安打數生涯首度破百，來到121支安打，與台鋼雄鷹當家洋砲魔鷹僅差5支，差點拿到安打王。尤其攤開張仁瑋出賽紀錄，今年開季雖然擠進3月28日開幕戰名單，但未獲得先發機會，直到4月14日才正式站上打擊區，少去不少打席數，本季他最終獲得430打席，也比魔鷹488打席少，幾乎可以說若是開季就先發，張仁瑋高機率能超過魔鷹，成為繼2021年王威晨後，第一位出自中信兄弟的中職安打王。