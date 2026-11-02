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人工智慧（AI）投資是否能回收，以及科技巨頭現金流疑慮在十月再度被引燃，全球AI概念股遭到拋售，使得股票市場期待的「光輝十月」賠得精光，台股也遭到大量拋售，外資單月大舉賣超9943.17億元，創下史上單月最高紀錄。根據彭博報導，外資在10月份自台股撤出的資金規模創下歷史新高。台灣股市指數已逼近技術性修正格局。彭博彙整的數據顯示，外資對台股的賣超金額達317億8000萬美元（約1兆台幣），刷新了今年3月創下的歷史最高紀錄。報導提到，如此龐大的資金外流，凸顯出全球AI投資熱潮的裂痕正逐步擴大。投資人不僅面臨借貸成本攀升與AI資本支出激增的壓力，同時也不得不正視不如預期的企業財報。受美股那斯達克100指數於10月30日下跌3.5%（創6月以來最大跌幅），以及費城半導體指數（SOX）暴跌7.2%影響，台股加權指數2日開盤走低，盤中一度挫1.8%，在尾盤收下跌0.65%。股市的大規模資金外流亦波及外匯市場。新台幣對美元匯率10月份累計貶值約2%，創下3月以來最大單月跌幅；不過，公股行庫進場拋售美元，在一定程度上減緩了新台幣的貶勢。