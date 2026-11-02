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▲館內設有文化健康站、兒童遊戲區、閱覽室及體健中心等空間，提供不同世代族人多元服務。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣原住民族共融館今（2）日正式揭牌啟用，隨著設籍屏東市的原住民族人口已超過5,500人，縣府將原住民文化會館轉型整建為全齡共融空間，提供都市族人更多元的生活服務。館內規劃都會區文化健康站、兒童遊戲區、閱覽室、體健中心及烘焙坊等場域，從嬰幼兒到長者，打造兼具文化傳承、生活照顧與交流學習的友善空間。揭牌典禮由縣長周春米、原民會主委曾智勇、立法委員伍麗華及地方民意代表共同見證。周春米表示，共融館前身為原住民文化會館，因建物老舊，縣府積極推動整建轉型，總經費1億375萬元，其中原民會補助7,943萬元、縣府自籌2,432萬元，於113年12月16日開工，歷經整建後重新啟用，讓公共服務更貼近都市族人的需求。周春米指出，館內規劃兩處屏東市都會區文化健康站，並設置長者體健中心、青少年閱讀空間及0至6歲幼兒遊戲閱覽區，提供不同世代所需的照顧與支持。過去會館收藏的原住民族文物及雕塑，已移至屏菸1936文化基地典藏中心保存，藝文策展活動則移往原民館延續辦理，讓共融館轉型為以全齡照顧為核心的生活場域。曾智勇表示，共融館是中央與地方合作的典範，未來原民會也將持續推動都市原住民族場域興建及整建，打造兼具生活教育、文化傳承與族群凝聚的公共空間。縣府原民處表示，未來將結合館內文化書籍、教育互動及知識學習資源，促進族人交流，讓共融館成為世代共融、延續文化及凝聚族群情感的重要據點。