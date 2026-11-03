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▲今年正式首度累積滿9個球季獲得A級FA資格。生涯累計711安、105次盜壘成功的李宗賢，曾奪下最佳十人二壘手與金手套獎。（圖／富邦悍將提供）

▲38歲的資深左投賴鴻誠本季出賽41場拿下1勝1敗4中繼，生涯累積高達142次中繼成功，繼2020年轉戰樂天後再度累積年資取得「A級」FA資格。（圖／記者林柏年攝）

球員姓名 守備位置 資格類別／級別 累計年資 2026年個人成績 生涯累計里程碑備註 李宗賢 二壘手/三壘手 A級／首度滿9季 9.078 出賽25場、13安、0轟、3打點、打擊率0.224、OPS 0.556 生涯11年711安、15轟、105盜，具二三壘金手套資歷 范國宸 一壘手 A級／首度滿9季 9.002 出賽113場、111安、13轟、62打點、打擊率0.282、OPS 0.771 生涯10年781安、71轟、387打點，連兩季敲13轟 賴鴻誠 投手（後援） A級／再次取得資格 5.084 出賽41場、34.0局、1勝1敗4中繼、防禦率5.29、WHIP 1.53 生涯15年608場登板、142中繼、防禦率4.80 高國麟 外野手/一壘手 首度滿9季 9.045 出賽3場、2安、0轟、1打點、打擊率0.333、OPS 0.666 生涯11年511安、61轟、270打點，具長打破壞力 林哲瑄 外野手 首度滿9季 9.005 出賽1場、1安、0轟、0打點、打擊率1.000、OPS 2.000 生涯12年772安、64轟、109盜，4屆外野金手套得主 王勝偉 游擊手/內野手 再次取得資格 6.124 出賽15場、6安、1轟、6打點、打擊率0.207、OPS 0.634 生涯19年1539場、1413安、241盜、9屆游擊金手套

中華職棒大聯盟今日正式公告2026年自由球員（FA）資格名單，隨著年度台灣大賽圓滿落幕，各隊休賽季軍備競賽隨之引爆。富邦悍將陣中共有6名球員達標取得FA資格，分別為當家內野大將李宗賢、重砲隊長范國宸、資深左投賴鴻誠、長打好手高國麟、昔日招牌中外野手林哲瑄，以及征戰中職19年的九屆金手套游擊名將王勝偉。在本次達標的悍將名單中，現年31歲的中心打者兼隊長范國宸展現不可替代的領袖地位。范國宸在2026年賽季維持頂級出勤率，整季出賽多達113場，在393個打數中敲出111支安打、連續兩個賽季扛出13發全壘打，進帳62分打點，繳出0.282打擊率、0.344上壘率與0.427長打率的扎實成績。生涯累積781安、71轟與387分打點的他，首度滿9個球季即獲評為「A級」自由球員，在重砲一壘手稀缺的自由市場上具備極高吸引力。同為2016年U23世界盃國手世代的李宗賢，今年也正式首度累積滿9個球季獲得A級FA資格。生涯累計711安、105次盜壘成功的李宗賢，曾奪下最佳十人二壘手與金手套獎，兼具二壘與三壘的防守覆蓋率及腳程破壞力，雖然2026年賽季受出賽空間調配影響僅出賽25場敲出13安，但其成熟的內野守備經驗與多功能戰術價值，依然是各球團補強內野板凳與防線深度的搶手人選。除了雙核心范國宸與李宗賢，投手戰力方面，38歲的資深左投賴鴻誠本季出賽41場拿下1勝1敗4中繼，生涯累積高達142次中繼成功，繼2020年轉戰樂天後再度累積年資取得「A級」FA資格；在外野與內野老將部分，長打砲火出色的高國麟（生涯61轟、511安）、曾奪4座外野金手套獎的資深名將林哲瑄（生涯12年、772安），雙雙首度滿9季拿到FA門票；而擁有19年職棒資歷、累積1413安與241盜的42歲傳奇游擊手王勝偉，亦再度取得FA資格。