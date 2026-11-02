我是廣告 請繼續往下閱讀

「竹北吊車大王」胡漢龑又有新玩具了！啟德機械起重工程董事長胡漢龑，近日開箱全台灣第一台現代（Hyundai）旗艦七人座休旅車PALISADE，整台車還特別包膜成他愛的紅色大蓮花，甚至還有Q版自畫像，讓他超興奮。吊車大王公開自己的新車現代（Hyundai）旗艦七人座休旅車PALISADE，只見車身上貼滿他最愛的紅色大蓮花，上面還有他跟媽媽的Q版畫像，用車展現了自己的孝心。根據了解，他這台車入門款在台售價約258萬元，如果升格到頂配要超過288萬元，車牌他則選了自己的招牌號碼「8888」，有意讓自己越開越發財。不過，胡漢龑這次出手可不只一輛車！除了新休旅之外，他還一口氣訂購6輛現代Staria商旅車，預計明年陸續交車；啟德近期也迎來一台重達140噸的重型吊車，從台中港進港後已經送達寶山基地，胡漢龑近期可說是接連添購新夥伴，每次出手都展現驚人實力。