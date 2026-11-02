年度最佳進步獎由樂天桃猿曾家輝獲選、東山再起獎則是台鋼雄鷹陳文杰，年度最佳新人獎則是統一獅鍾允華，最後最大獎年度MVP，則由冠軍球隊味全龍當家王牌蔣銲獲得。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職37年頒獎典禮資訊。

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最後一次頒獎典禮 蔡其昌感性發聲：我不重要

重點是，這6年我知道有人很喜歡我、也有人討厭我，但不管如何，我都只是過客，棒球才是中職的根本，會長不重要，請大家答應我，要永遠支持棒球。

▲中職會長蔡其昌今日主持任內最後一次頒獎典禮，他直言只是過客，「棒球才是中職的根本」。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

蔣銲（味全龍）

鍾允華（統一獅）

▲中職年度頒獎典禮今日展開，3大獎項陸續公布，鍾允華獲得年度最佳新人獎。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

曾家輝（樂天桃猿）

▲樂天桃猿曾家輝本季扛下先發輪值，不僅整季維持穩定發揮，更投出水準以上表現。（圖／中華職棒提供）

▲中職37年打擊王、最佳十人外野手獎陳傑憲，這也是陳傑憲生涯第8次拿下最佳十人獎。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲江坤宇拿下中職37年游擊手金手套7連霸。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹拿下三冠王。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.02）

中華職棒37年頒獎典禮今（2）日於台北盛大舉行，除了原本既定出爐的獎項之外，個人大獎也陸續公開，頒獎典禮開始前，會長蔡其昌上台致詞，這也是他任期屆滿退任前，最後一次頒獎典禮，「終於到了最後一年主持頒獎典禮，恭喜所有球員。」他坦言，6年的任期時間過得非常快，「我很高興、也很榮幸能為棒球服務。」蔡其昌也笑說，一時之間甚至忘了要講什麼，「時間：2026年11月2日（星期一）18：30地點：台北萬豪酒店中職37年最關注焦點，莫過於年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎3大獎項尚未公布，最終得獎者將直接於現場頒獎典禮上揭曉。、布雷克（統一獅）、魔鷹（台鋼雄鷹）、伍立辰（中信兄弟）、李欣穎（台鋼雄鷹）、李東洺（富邦悍將）、馬傑森（樂天桃猿）根據日前公布的獎項中，已獲獎選手也預計出席與會，現場接受表揚與訪問，回顧本季表現與得獎心得，同時這也是近年少見，最佳10人中，不包含人氣強權中信兄弟的一屆。陳聖平（統一獅）投手：蔣銲（味全龍）捕手：陳重羽（統一獅）一壘手：范國宸（富邦悍將）二壘手：林澤彬（富邦悍將）三壘手：潘傑楷（統一獅）游擊手：張政禹（味全龍）外野手：陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）指定打擊（DH）：魔鷹（台鋼雄鷹）投手：布雷克（統一獅）捕手：宋嘉翔（樂天桃猿）一壘手：范國宸（富邦悍將）二壘手：李凱威（味全龍）三壘手：劉基鴻（味全龍）游擊手：江坤宇（中信兄弟）外野手：郭天信（味全龍）、陳文杰（台鋼雄鷹）、宋晟睿（中信兄弟）魔鷹（台鋼雄鷹）魔鷹（台鋼雄鷹）魔鷹（台鋼雄鷹）陳傑憲（統一獅）羅戈（中信兄弟）髙塩將樹（統一獅）鍾允華（統一獅）蔣銲（味全龍）蔣銲（味全龍）電視轉播：緯來體育台、緯來精采台網路直播：CPBLTV、CPBL 官方 YouTube、緯來體育台 YouTube、緯來電視網 APP