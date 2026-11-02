中華職棒37年頒獎典禮今（2）日於台北盛大舉行，除了原本既定出爐的獎項之外，個人大獎也陸續公開，年度最佳進步獎由樂天桃猿曾家輝獲選、東山再起獎則是台鋼雄鷹陳文杰，年度最佳新人獎則是統一獅鍾允華，最後最大獎年度MVP，則由冠軍球隊味全龍當家王牌蔣銲獲得。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職37年頒獎典禮資訊。

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最後一次頒獎典禮　蔡其昌感性發聲：我不重要

頒獎典禮開始前，會長蔡其昌上台致詞，這也是他任期屆滿退任前，最後一次頒獎典禮，「終於到了最後一年主持頒獎典禮，恭喜所有球員。」他坦言，6年的任期時間過得非常快，「我很高興、也很榮幸能為棒球服務。」

蔡其昌也笑說，一時之間甚至忘了要講什麼，「重點是，這6年我知道有人很喜歡我、也有人討厭我，但不管如何，我都只是過客，棒球才是中職的根本，會長不重要，請大家答應我，要永遠支持棒球。

▲中職會長蔡其昌今日主持任內最後一次頒獎典禮，他直言只是過客，「棒球才是中職的根本」。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
▲中職會長蔡其昌今日主持任內最後一次頒獎典禮，他直言只是過客，「棒球才是中職的根本」。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
🥇中職37年頒獎典禮時間、地點

時間：2026年11月2日（星期一）18：30
地點：台北萬豪酒店

🥇中職37年頒獎典禮三大獎項入圍名單

中職37年最關注焦點，莫過於年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎3大獎項尚未公布，最終得獎者將直接於現場頒獎典禮上揭曉。

🥇年度MVP獎入圍名單：

👑蔣銲（味全龍）、布雷克（統一獅）、魔鷹（台鋼雄鷹）

最佳新人獎入圍名單：

👑鍾允華（統一獅）、伍立辰（中信兄弟）、李欣穎（台鋼雄鷹）

▲中職年度頒獎典禮今日展開，3大獎項陸續公布，鍾允華獲得年度最佳新人獎。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
▲中職年度頒獎典禮今日展開，3大獎項陸續公布，鍾允華獲得年度最佳新人獎。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
最佳進步獎入圍名單：

👑曾家輝（樂天桃猿）、李東洺（富邦悍將）、馬傑森（樂天桃猿）

▲樂天桃猿曾家輝本季扛下先發輪值，不僅整季維持穩定發揮，更投出水準以上表現。（圖／中華職棒提供）
▲樂天桃猿曾家輝本季扛下先發輪值，不僅整季維持穩定發揮，更投出水準以上表現。（圖／中華職棒提供）
🥇中職37年頒獎典禮其餘獎項與獲獎球員

根據日前公布的獎項中，已獲獎選手也預計出席與會，現場接受表揚與訪問，回顧本季表現與得獎心得，同時這也是近年少見，最佳10人中，不包含人氣強權中信兄弟的一屆。

年度最佳美技獎

陳聖平（統一獅）

最佳十人暨指定打擊

投手：蔣銲（味全龍）
捕手：陳重羽（統一獅）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：林澤彬（富邦悍將）
三壘手：潘傑楷（統一獅）
游擊手：張政禹（味全龍）
外野手：陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）
指定打擊（DH）：魔鷹（台鋼雄鷹）

▲中職37年打擊王、最佳十人外野手獎陳傑憲，這也是陳傑憲生涯第8次拿下最佳十人獎。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
▲中職37年打擊王、最佳十人外野手獎陳傑憲，這也是陳傑憲生涯第8次拿下最佳十人獎。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
年度金手套獎

投手：布雷克（統一獅）
捕手：宋嘉翔（樂天桃猿）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：李凱威（味全龍）
三壘手：劉基鴻（味全龍）
游擊手：江坤宇（中信兄弟）
外野手：郭天信（味全龍）、陳文杰（台鋼雄鷹）、宋晟睿（中信兄弟）

▲江坤宇拿下中職37年游擊手金手套7連霸。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
▲江坤宇拿下中職37年游擊手金手套7連霸。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）
全壘打王：

魔鷹（台鋼雄鷹）

安打王：

魔鷹（台鋼雄鷹）

打點王：

魔鷹（台鋼雄鷹）

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹拿下三冠王。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.02）
▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹拿下三冠王。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.02）
打擊王：

陳傑憲（統一獅）

勝投王：

羅戈（中信兄弟）

中繼王：

髙塩將樹（統一獅）

救援王：

鍾允華（統一獅）

防禦率王：

蔣銲（味全龍）

三振王：

蔣銲（味全龍）

📺中職37年頒獎典禮轉播連結

電視轉播：緯來體育台、緯來精采台

網路直播：CPBLTV、CPBL 官方 YouTube、緯來體育台 YouTube、緯來電視網 APP

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...