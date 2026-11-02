中華職棒37年頒獎典禮今（2）日於台北盛大舉行，除了原本既定出爐的獎項之外，個人大獎也陸續公開，年度最佳進步獎由樂天桃猿曾家輝獲選、東山再起獎則是台鋼雄鷹陳文杰，年度最佳新人獎則是統一獅鍾允華，最後最大獎年度MVP，則由冠軍球隊味全龍當家王牌蔣銲獲得。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職37年頒獎典禮資訊。
最後一次頒獎典禮 蔡其昌感性發聲：我不重要
頒獎典禮開始前，會長蔡其昌上台致詞，這也是他任期屆滿退任前，最後一次頒獎典禮，「終於到了最後一年主持頒獎典禮，恭喜所有球員。」他坦言，6年的任期時間過得非常快，「我很高興、也很榮幸能為棒球服務。」
蔡其昌也笑說，一時之間甚至忘了要講什麼，「重點是，這6年我知道有人很喜歡我、也有人討厭我，但不管如何，我都只是過客，棒球才是中職的根本，會長不重要，請大家答應我，要永遠支持棒球。」
🥇中職37年頒獎典禮時間、地點
時間：2026年11月2日（星期一）18：30
地點：台北萬豪酒店
🥇中職37年頒獎典禮三大獎項入圍名單
中職37年最關注焦點，莫過於年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎3大獎項尚未公布，最終得獎者將直接於現場頒獎典禮上揭曉。
🥇年度MVP獎入圍名單：
👑蔣銲（味全龍）、布雷克（統一獅）、魔鷹（台鋼雄鷹）
最佳新人獎入圍名單：
👑鍾允華（統一獅）、伍立辰（中信兄弟）、李欣穎（台鋼雄鷹）
最佳進步獎入圍名單：
👑曾家輝（樂天桃猿）、李東洺（富邦悍將）、馬傑森（樂天桃猿）
🥇中職37年頒獎典禮其餘獎項與獲獎球員
根據日前公布的獎項中，已獲獎選手也預計出席與會，現場接受表揚與訪問，回顧本季表現與得獎心得，同時這也是近年少見，最佳10人中，不包含人氣強權中信兄弟的一屆。
年度最佳美技獎
陳聖平（統一獅）
最佳十人暨指定打擊
投手：蔣銲（味全龍）
捕手：陳重羽（統一獅）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：林澤彬（富邦悍將）
三壘手：潘傑楷（統一獅）
游擊手：張政禹（味全龍）
外野手：陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）
指定打擊（DH）：魔鷹（台鋼雄鷹）
年度金手套獎
投手：布雷克（統一獅）
捕手：宋嘉翔（樂天桃猿）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：李凱威（味全龍）
三壘手：劉基鴻（味全龍）
游擊手：江坤宇（中信兄弟）
外野手：郭天信（味全龍）、陳文杰（台鋼雄鷹）、宋晟睿（中信兄弟）
全壘打王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
安打王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
打點王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
打擊王：
陳傑憲（統一獅）
勝投王：
羅戈（中信兄弟）
中繼王：
髙塩將樹（統一獅）
救援王：
鍾允華（統一獅）
防禦率王：
蔣銲（味全龍）
三振王：
蔣銲（味全龍）
📺中職37年頒獎典禮轉播連結
電視轉播：緯來體育台、緯來精采台
網路直播：CPBLTV、CPBL 官方 YouTube、緯來體育台 YouTube、緯來電視網 APP
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頒獎典禮開始前，會長蔡其昌上台致詞，這也是他任期屆滿退任前，最後一次頒獎典禮，「終於到了最後一年主持頒獎典禮，恭喜所有球員。」他坦言，6年的任期時間過得非常快，「我很高興、也很榮幸能為棒球服務。」
蔡其昌也笑說，一時之間甚至忘了要講什麼，「重點是，這6年我知道有人很喜歡我、也有人討厭我，但不管如何，我都只是過客，棒球才是中職的根本，會長不重要，請大家答應我，要永遠支持棒球。」
時間：2026年11月2日（星期一）18：30
地點：台北萬豪酒店
🥇中職37年頒獎典禮三大獎項入圍名單
中職37年最關注焦點，莫過於年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎3大獎項尚未公布，最終得獎者將直接於現場頒獎典禮上揭曉。
🥇年度MVP獎入圍名單：
👑蔣銲（味全龍）、布雷克（統一獅）、魔鷹（台鋼雄鷹）
👑鍾允華（統一獅）、伍立辰（中信兄弟）、李欣穎（台鋼雄鷹）
👑曾家輝（樂天桃猿）、李東洺（富邦悍將）、馬傑森（樂天桃猿）
根據日前公布的獎項中，已獲獎選手也預計出席與會，現場接受表揚與訪問，回顧本季表現與得獎心得，同時這也是近年少見，最佳10人中，不包含人氣強權中信兄弟的一屆。
年度最佳美技獎
陳聖平（統一獅）
最佳十人暨指定打擊
投手：蔣銲（味全龍）
捕手：陳重羽（統一獅）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：林澤彬（富邦悍將）
三壘手：潘傑楷（統一獅）
游擊手：張政禹（味全龍）
外野手：陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）
指定打擊（DH）：魔鷹（台鋼雄鷹）
投手：布雷克（統一獅）
捕手：宋嘉翔（樂天桃猿）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：李凱威（味全龍）
三壘手：劉基鴻（味全龍）
游擊手：江坤宇（中信兄弟）
外野手：郭天信（味全龍）、陳文杰（台鋼雄鷹）、宋晟睿（中信兄弟）
魔鷹（台鋼雄鷹）
安打王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
打點王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
陳傑憲（統一獅）
勝投王：
羅戈（中信兄弟）
中繼王：
髙塩將樹（統一獅）
鍾允華（統一獅）
防禦率王：
蔣銲（味全龍）
三振王：
蔣銲（味全龍）
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電視轉播：緯來體育台、緯來精采台
網路直播：CPBLTV、CPBL 官方 YouTube、緯來體育台 YouTube、緯來電視網 APP