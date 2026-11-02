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台北市長候選人沈伯洋今（2）日登上《新聞面對面》，接受律師謝震武專訪與來賓提問，沈伯洋表示自己很想從頭到尾都講政策，但當時馬上有人跟他說，4年前民進黨也提了400、500項政策，有記得哪一個嗎？自己一直思考這件事情，但他所認識的台北人其實是關心政策的，後來結論是政策還是很重要，但沒有透過有趣的方式來講，坦言8月講政策民調沒有起色蠻沮喪的，但是拜託團隊讓他做完「市長，你給我聽好了」專案，然後開始辦線下肥皂箱活動，民調開始有起色，就一路走到現在。沈伯洋說，自己真的從頭到尾都想講政策，但當時馬上有人跟他說，4年前民進黨也提了400、500項政策，有記得哪一個嗎？自己一直思考這件事情，真的沒有印象，但他所認識的台北人其實是關心政策的，「因為我是台北人，其實台北人明明就是會關心政策」，甚至有人建議要想一個大的政策，譬如說「愛情摩天輪」可以深植人心，但自己就覺得說不應該是這樣子。沈伯洋說，後來就一直在想，結論就是政策還是很重要，只是政策沒有被用有趣的方式呈現，還有對方覺得政策沒有參與感，所以那時候就盤點這兩件事，跟團隊溝通6、7月先整理政策，然後8月開始講政策，也坦言8月講政策民調沒有起色蠻沮喪的，追到20％之後，8月一直講政策又落後21、22％，那時候就想說怎麼辦。沈伯洋強調，政策沒有參與感就沒有意義，那當時洋流剛好剛起步，就說拜託團隊，就讓他把「市長，你給我聽好了」專案做完，結果啟動之後開始效果變好，然後開始線下辦肥皂箱活動，結果後來開始有一點起色，那就一路走到現在。