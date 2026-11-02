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駁斥幕後金主傳聞 喊話若涉賭立即辭職

▲江和樹次子今年中離開服務團隊，江和樹透露與感情糾紛有關。（圖／翻攝江和樹臉書，2026.11.02）

尋求連任的民眾黨台中市議員江和樹，次子江慶偉涉嫌經營賭場，29日遭警方持搜索票逮捕，訊後交保。江和樹第一時間開直播向社會大眾致歉，不過外界傳出江和樹才是賭場幕後金主、服務處樓上也有賭場。他今晚再度開直播澄清，透露已經提吿200多名網友，甚至激動喊話，若自己真是賭場金主，將立即辭職。他還首度大爆家庭內幕，透露次子放棄從政，竟與「疑遭仙人跳」有關。江和樹今（2）日傍晚預告晚間8點將開直播，一上線就吸引2000多人同時觀看。他先向社會大眾道歉，表示自己一直努力把事情做好，一年365天幾乎全年無休，沒想到卻是家人出了事，「這是我自己很大的問題」，並以台語感嘆「生子身、無法懂子心」。接著江和樹談起家庭狀況，坦言第一時間得知次子出事時，打電話一直聯繫不上，直播當下相當驚慌，才向兒子喊話，後來才知是手機遭檢警扣押，又擔心事情爆發、躲起來不敢面對他。他表示自己從政8年來，幾乎所有時間投入服務，回到家就是逗一下孫子、接著躺平睡覺。他自認是嚴父，孩子國中時就送去住校，希望培養獨立個性，沒想到養成孩子不願向他吐露心事的習慣，「我兒子已經是2個孩子的爸爸，父子倆卻從來沒好好說過話」。針對網路流傳他是賭場幕後金主、服務處樓上就是賭場等傳言，他苦笑形容，現在側翼「看到江和樹三個字就高潮了」，若他真是幕後老闆，「檢調早就動我」，更喊話自己若被證實涉入賭場，將馬上辭職。對於刻意散布不實訊息的網友，他已經提告，不過對方若是大里、霧峰鄉親，「我就撤告」。至於外界傳出次子曾對服務處人員暴力相向、養小三，甚至為了專心經營賭場放棄參選里長，江和樹首度揭露家庭內幕。他表示次子已經離婚，兩名幼孫由阿嬤照顧；至於放棄政治路的原因，則是「疑似遇到仙人跳」，並稱「判決書都寫得很清楚」。他激動表示，「家家有本難唸的經，這種事我能到處說嗎？為人父母只能自己承擔，原以為顧好孫子就好，沒想到出事的是大人」。江和樹自嘲，幸好兒子沒染毒，也沒成為詐欺犯，但這次風波最讓他不敢面對的，是團隊成員。大家比他勇敢，還反過來安慰他不要煩惱，表示會陪他走到最後。他坦言，「如果因為這事落選，也是我的命，是我沒把孩子教好」，甚至說「選舉之夜就躲起來啊！落選感言都想好了」。不過，他也強調服務團隊過去4年相當認真，提出329件提案、完成144次質詢，「我對得起所有支持我的人」。