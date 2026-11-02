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日本東京都港區的東京都立六本木高中近日傳出一起校園喋血事件，一名高一女學生遭同為一年級的女同學持菜刀刺傷側腹與肩膀，行兇女學生遭趕往現場的警方當場逮捕，她被捕後供稱，她們因為政治話題發生口角，當時想著要是無法和好，就打算一起尋死。根據朝日新聞與共同社報導，10月30日下午1點多，該校教職員向警方通報有學生被刀刺傷，警視廳指出，該校一名高一女學生（16歲）在圖書館內，遭同一年級的女同學（16歲）持菜刀刺傷側腹與肩膀，隨後被緊急送往醫院救治；所幸傷者在送醫時意識清醒。接獲報案趕抵現場的警員，隨即依殺人未遂罪嫌將涉嫌行凶的女學生當場逮捕，辦案人員指出，遭逮捕的女學生向警方說明，兩人為同班同學，自入學起便交情甚好，但自10月中旬左右雙方開始出現意見分歧。該名女學生於10月30日將2把菜刀裝入包包自住家帶往學校。當天她在圖書館開口詢問被害人「妳想跟我和好嗎？」，對方回答「已經沒辦法再跟妳好了」；見被害人轉身背對自己離去，她便從後方追趕並持刀刺向對方。面對警方詢問，該名犯嫌供稱：「兩人曾因政治話題發生口角，當時便想著要是無法和好，就打算一起死」；警視廳正進一步釐清詳細事發經過。警方表示，事發當天正好是該校文化祭（校慶園遊會）首日，且為僅限校內相關人士參與的非公開形式活動。校方表示，事件發生後已緊急疏散並安排全體學生離校，全校即刻停課；原定隔日繼續舉行的文化祭活動也已全面取消。