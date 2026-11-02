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日本前女偶像山田阿實，22歲時在舞台上表演時突然腦中風倒下，緊急送醫後昏迷了一週才醒來，沒想到張開眼睛後卻被醫生告知左半邊身體癱瘓，說話能力也受到影響，不過她並沒有怨天尤人，多年後甚至成為了一位職能治療師，打開生命的另一扇門。山田阿實22歲時，在一次舞台表演突然暈倒，緊急送醫後昏迷一週才醒來，然而卻被宣告左半身癱瘓噩耗，這對當時還很年輕的她，造成了非常大的心靈壓力。面對突如其來的打擊，山田阿實開始了艱辛的復健過程，不僅身體承受痛苦，還得重新尋找人生方向，每個進展都付出了極大努力。走過低潮後，她沒有讓自己停留在受害者的角色，而是開始接受採訪、走進校園演講，分享中風後的復健歷程，希望用自身經驗鼓勵更多正在疾病中的人，讓他們知道即使人生突然改變，仍有重新出發的可能。更令人敬佩的是，山田阿實後來考取執照，成為職能治療師，將自己接受復健的經驗化為助人的力量，不只走出生命的難關，還成為了支撐他人的力量，超強意志力令人動容。