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台北市長候選人沈伯洋今（2）日登上《新聞面對面》，接受律師謝震武專訪與來賓提問，媒體人蘭萱提問是否在玩兩面手法，自己陽光正向打選戰，但髒活給青鳥、側翼去出征，對此沈伯洋強調，選舉至今只要出征都是反對，不能造謠、人格抹煞或洗負評，強調自己不是玩兩面手法的人，說明激進的支持者可能有百分之ㄧ，但是網路文化會變成那1則會變成佔據50%，因此希望不要把激進的聲音操作出來，無論哪邊都一樣，此外也不要操作對立。蘭萱提及，質疑沈伯洋是否是自己陽光正向打選戰，但髒活給青鳥、側翼去出征，候選人盡可能去做政策說明，其他檯面下的事情就給別人去做。對此沈伯洋回應表示，出征這件事情，就是自己從選舉一開始到現在，只要有出征每次都出來反對，像是過去的東發號到鬍鬚張，每次都出來說不能造謠、人格抹煞或洗負評，例如今天大家針對一件事情，網路上瘋狂討論，但說真的大概不能阻止別人討論，但至少可以阻止不要去洗板、洗評論，每次都出來說這些不要做。沈伯洋也舉例，當初有人要討論蔣萬安的家人，甚至要演戲，自己受訪時都會直接說非常不認同，只要能夠呼籲的，都一定會出來講。之前就拍了洋流守則，希望不要等有事情發生再來呼籲，告訴所有支持者都遵守這個守則。沈伯洋也強調，自己不是玩兩面手法的人，而政黨內一定有比較激進的支持者，但也不可能說激進的支持者不准激進，激進的支持者可能有百分之ㄧ，但是網路文化會變成那1則會變成佔據50%，因此希望不要把激進的聲音操作出來，無論哪邊都一樣，此外也不要操作對立。