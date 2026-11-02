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台北市長候選人沈伯洋今（2）日登上《新聞面對面》，接受律師謝震武專訪與來賓提問，被問及是否支持松機遷移，會認真往下討論嗎？沈伯洋說，松機遷移很多跟中央有關，國防是最難處理的一塊，後送或運量或許都還可以解決。但也說明，如果越來越多人認為松機遷移是一個重要的議題，然後要開啟討論覺得市府值得做這件事，就是至少開始討論，但是對他而言，優先要做的是社子島，「應該社子島優先於松機」。謝震武提問是否支持松機遷移，如果要是能夠當選，會認真討論松機遷移？或是當作選戰的過程，選完就過了。沈伯洋回應，松機要不要遷很多都是跟中央有關，國防這方面大概是最難處理的一塊，（醫療）後送或許還有解決的辦法，再來就是運量不是不能解決。謝震武追問若當選後會是台北非常重要的案子嗎？沈伯洋回應，如果今天越來越多人認為這就是一個重要的議題，然後要開啟討論覺得市府值得做這件事，就是至少開始討論，但對自己而言，認為優先要做的是社子島，「應該社子島優先於松機」，因為AI園區明明就有北士科，不需要用松山機場做成AI辦公室。