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▲樂天桃猿曾家輝本季扛下先發輪值，不僅整季維持穩定發揮，更投出水準以上表現。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職年度頒獎典禮今日展開，3大獎項陸續公布，鍾允華獲得年度最佳新人獎。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

中華職棒37年頒獎典禮今（2）日圓滿落幕，年度三大個人獎項揭曉，分別由味全龍蔣銲（John Gant）榮膺「年度MVP」、統一7-ELEVEn獅鍾允華奪下「年度新人王」，以及樂天桃猿曾家輝抱走「最佳進步獎」。蔣悍本季一舉囊括防禦率、三振「雙冠王」，又榮獲年度最有價值球員（MVP）並助隊奪得總冠軍，成為今年球季最大贏家，他直呼今年整季就像童話故事。談到明年球季，蔣悍坦言與龍隊是一年一簽，因此明年動向仍是未知數，「但我非常享受在這支球隊打球的時光，能和大家一起奪下冠軍，真的太不可思議了。」曾家輝在最佳進步獎票選中擊退隊友馬傑森與富邦悍將李東洺順利獲獎。曾家輝表示，有想過自己會得獎，但沒有十足的把握，他笑稱最大的競爭對手就是馬傑森，「他今年跟之前比真的差蠻多的，在打擊方面看起來就像完全變了一個人。」曾家輝透露兩人先前的趣味對話，「我們球隊的個人獎已經那麼少了，為什麼我們兩個還要競爭同一個獎項？」馬傑森聽了也笑回，「對啊，我們幹嘛要競爭同一個獎項！」談到本季最艱困的時刻，曾家輝回憶，季中時身體一度有點跟不上想法，整體狀況明顯往下掉，「當時一直詢問教練團和學長的意見，大家都建議我好好休息、多吃一點，看看能不能盡快恢復。」曾家輝說，因為球隊下半季非常需要他維持在先發輪值中，「自己也有咬牙撐過那段時間，撐過去之後狀況就好轉很多，沒有讓力量重新往下掉。」曾家輝表示，自己今年真的很努力在投球這塊下功夫鑽研，「想辦法讓自己更好，這段時間大家給了我很多幫助，算是有達成自己設定的目標。」談到下一個階段的目標，曾家輝直言想挑戰年度防禦率王。年度新人王部分，則由獅隊新生代守護神鍾允華奪下，聯盟更貼心安排由鍾允華的阿嬤驚喜擔任頒獎嘉賓。鍾允華表示，原本只知道阿嬤會來觀禮，完全沒想到會親手從阿嬤手中接下新人王獎座，「阿嬤在球季中每天都為我加油，在我失敗或不順的時候，她都會叫我深呼吸，提醒我不要去想前面發生的事，專注在下一顆球。」能夠拿下一生僅有一次機會的新人王，鍾允華笑說一切就像是「路過」，「開季時就是專注在球場上幫球隊拿下勝利，不會去管能拿什麼獎項。」回顧驚奇球季，鍾允華直呼不可思議，「去年的成績沒那麼理想，好在經過春訓、秋訓的調整，加上隊友、教練及防護團隊的幫忙，讓我清楚知道自己要調整的地方在哪裡。」鍾允華笑說，開季順利拿下第1場救援成功後，心境就徹底放開，不再那麼緊張，反而更能坦然接受並享受比賽的壓力。至於全場焦點年度最有價值球員（MVP），由防禦率、三振「雙冠王」蔣銲強勢拿下。他直呼沒有比這更完美的結局，並形容整個賽季宛如童話故事，「我想留下來參加頒獎典禮，親自領取這些獎項，同時也希望能爭奪MVP；但最重要的，是來到這裡代表味全龍。」蔣悍更將這份榮耀歸功於身後的太太，「她給了我難以置信的支持，只要我去哪裡，她就跟到哪裡。」蔣悍透露，他過去曾前往日職發展2年，太太就一路相伴2年，「在我2024年動手肘手術時，也是她在背後一直全力支持我。就像我說的，她是我最大的粉絲、最堅強的後盾。我真的很高興，她今天能親臨現場見證這一切的發生。」談到未來的動向，蔣悍表示今年是非常美好的一年，但當初只簽了1年合約，「所以明年會如何目前還是未知數。不過我必須說，我非常享受和這支球隊一起打球的時光，能和這群兄弟一起贏下總冠軍，真的太不可思議了。」