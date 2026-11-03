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▲波爾辛吉斯休賽季才剛與勇士簽下一份為期2年、總值4000萬美元的合約，其中第2年僅有300萬美元受保障。（圖／美聯社／達志影像）

▲美媒分析指出，勇士若以波爾辛吉斯搭配微薄薪資包，向快艇換取八村壘加上老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）或前鋒小瓊斯（Derrick Jones Jr.），將是一筆雙贏交易。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因神秘疾病長期缺陣，甚至面臨職業生涯恐將終結的可能性，然而勇士球團已明確表態不會尋求作廢合約，而是打算保留其合約價值等待交易契機。根據美媒《Fansided》旗下《Blue Man Hoop》專欄作家歐基夫（Peter O'Keefe）最新分析，勇士隊休賽季曾在自由市場極力爭取日本前鋒八村壘（Rui Hachimura），如今波爾辛吉斯這份合約正好成為重啟交易談判的最佳籌碼；若能向開季陷入混亂的洛杉磯快艇隊發動交易換來八村壘，不僅能大幅升級前場戰力，還能完美兼顧明夏薪資彈性，堪稱一舉兩得的「兩全其美」方案。波爾辛吉斯休賽季才剛與勇士簽下一份為期2年、總值4000萬美元的合約，其中第2年僅有300萬美元受保障。儘管先前一度傳出勇士內部曾討論過因其無法履行合約義務而嘗試作廢合約的可能性，但《舊金山標準報》記者埃默曼（Danny Emerman）引述球隊消息來源指出，作廢合約目前完全不在球團考慮之內，因為作廢合約除了釋出帳面空間外，並無法讓勇士在自由市場上簽下同等價值的即戰力球員。勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）深知，波爾辛吉斯合約第2年近乎無保障的特性，對於許多面臨薪資「第二層硬上限」懲罰性稅線的球隊而言，具有極高吸引力。勇士當前最佳策略正是維持耐心，等待12月中旬波爾辛吉斯具備交易資格後，在交易大限前尋求最符合戰力升級的報價。在眾多潛在交易對象中，開季僅繳出1勝4敗且傷兵滿營的快艇隊顯得格外引人注目。快艇休賽季因雷納德（Kawhi Leonard）調查案痛失多達5枚未來首輪選秀籤，加上新援英格拉罕（Brandon Ingram）因傷缺陣，戰力幾近崩盤，極可能在季中轉為賣家以回收選秀資產。而28歲的八村壘下賽季合約為1400萬美元的球隊選項，正是快艇最容易變現的優質籌碼之一。美媒分析指出，勇士若以波爾辛吉斯搭配微薄薪資包，向快艇換取八村壘加上老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）或前鋒小瓊斯（Derrick Jones Jr.），將是一筆雙贏交易。對於快艇而言，收下波爾辛吉斯可在明夏裁掉並僅承擔300萬美元，一口氣省下超過千萬美元的薪資負擔與奢侈稅；對勇士而言，八村壘不僅能立即填補鋒線輪替深度、分擔進攻重任，若明夏勇士希望在自由市場追逐大牌球星，亦可選擇不執行其球隊選項，完全不影響明年度騰出大筆薪資空間的終極佈局。這項靈活的交易構想，也為勇士如何在柯瑞（Stephen Curry）爭冠窗口期最大化陣容深度，指明了一條可行道路。除了向快艇探詢鋒線戰力，美媒《Heavy》資深記者德維尼（Sean Deveney）也點出另一個極具可行性的補強方案，那就是鎖定奧蘭多魔術隊主力中鋒小卡特（Wendell Carter Jr.）。面臨「第二層硬上限」沉重薪資壓力的魔術隊，若想清理薪資空間，勇士隊正好能扮演完美的交易夥伴。現年27歲的卡特合約本季為1800萬美元、明年為1950萬美元，並附帶2028-29年賽季2100萬美元的球隊選項，本季場均可繳出14.8分與8.6籃板的扎實數據；若魔術選擇將卡特單換波爾辛吉斯，便可在明夏直接裁掉他，僅需支付其受保障的300萬美元，進而一口氣替魔術省下高達1650萬美元的薪資負擔。對勇士而言，這筆交易能以低廉代價迎來一名正值巔峰且兼具護框與擋拆能力的高效中鋒，徹底填補先發5號位的戰力空缺，也是可以考慮的潛在操盤。