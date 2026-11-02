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美股止跌了！今（2日）是11月開盤首日，科技股稍稍止跌，費城半導體指數小漲開出，隨著美國期中選舉即將進行，華爾街關注選舉結果為市場帶來進一步的變化。美股主要指數周一早盤，截止至台灣時間晚間10時45分，道瓊工業指數上漲510點，漲幅1%；那斯達克指數上漲202點，漲幅0.8%；標普500指數上揚43點，漲幅0.58%；費城半導體指數小漲50點，漲幅0.48%。個股部分，台積電ADR小漲開高走低回平盤、輝達上漲2%、上週五暴跌28%的英特爾，周一股價持續下跌2%；記憶體族群走勢分歧，美光開高走低小跌1%，SK海力士ADR維持2%漲幅。台指期夜盤在美股盤前一度上揚200點，但在開盤後瞬間溜滑梯下跌超過300點，來到44888點，再度跌破45000點大關。