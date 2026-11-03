出國旅遊便宜機票來了！「2026 ITF台灣國際旅展」即將於11月6日至11月9日在台北南港展覽館登場，台灣虎航宣布，11月6日上午10:00線上旅展開賣「全航線999元」起單程未稅促銷優惠，濟州、釜山航線優惠碼放送。旅展現場攤位（J709）憑電子行程單免費兌換限量2027年桌曆，並抽出「不限航點來回機票」等超過9000份大獎招福虎運籤。《NOWNEWS今日新聞》為大家整理台灣虎航線上官網與ITF旅展現場優惠一次掌握。
台灣虎航「全航線999元」起！11/6開搶官網線上旅展 便宜機票促銷
台灣虎航2026 ITF線上旅展強勢開跑：
日本線「999元」起單程未稅
◾️台北－沖繩：999元起
◾️台中－沖繩：999元起
◾️台北－石垣島：999元起
◾️台北－小松：1899元起
◾️台北－東京成田：1899元起
◾️台北－東京羽田：1899元起
◾️台北－名古屋：1899元起
◾️台中－名古屋：1899元起
◾️台北－大阪：1799元起
◾️台北－岡山：1799元起
◾️台北－高知：1799元起
◾️台北－米子：1799元起
◾️台北－佐賀：1799元起
◾️台北－大分：1799元起
◾️台北－宮崎：1799元起
◾️台北－福岡：1799元起
◾️台北－札幌：2299元起
◾️台北－新潟：2299元起
◾️台北－秋田：2299元起
◾️台北－花卷：2299元起
◾️台北－仙台：2299元起
◾️台北－福島：2299元起
◾️台北－函館：2599元起
韓國線「1199元」起單程未稅
◾️台北－仁川：1199元起
◾️台北－濟州：1199元起
◾️台中－濟州：1199元起
優惠碼「IT700CJU」再折700元
◾️台北－釜山：1399元起
優惠碼「IT500PUS」再折500元
優惠碼適用旅遊區間到2027年6月30日並限購來回機票
越南線「1799元」起單程未稅
◾️台北－峴港：1799元起
旅展網址：https://pse.is/9tamca
開賣時間：2026年11月6日（五）上午10:00起至11月9日（一）晚間23:59止。
旅遊期間：2026年11月6日至2027年10月30日（部分航班適用至2027年3月27日，實際資訊請以官網公告為準。
提醒大家，以上票價皆為單程未稅，適用航點、航班及相關規範依活動頁公告。
虎航「ITF旅展」現場優惠！抽不限航點來回機票 免費送桌曆
除了超值機票，ITF旅展期間台灣虎航攤位現場，加碼推出限定好禮與活動：
◾️買機票送桌曆：凡於ITF線上旅展期間至台灣虎航官網購票，且到旅展現場台灣虎航攤位（J709）出示電子行程單記錄，即可免費獲得「台灣虎航2027年桌曆」與「多慶屋13%OFF折扣優惠券」（數量有限，送完為止）。
◾️現場抽機票：參與台灣虎航攤位現場的「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，有機會抽中最大獎「不限航點來回機票」等超過9,000份限量好禮。
◾️特別嘉賓：11月8日「虎將見面會」重磅邀請相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩擔任嘉賓，現場教學《快出來玩》虎爪舞，炒熱全場氣氛。
現折千元！虎加酒（tigertel）自由行套裝優惠一覽
針對自由行旅客，台灣虎航也祭出超省錢方案：
◾️虎加酒（tigertel）每日10:00開搶：包含「JR西日本套票加購價1999元起」、「韓國快閃每人最高現折1000元」、「九州第2人享88折」、「海島四人同行現折1000元」等機加酒優惠。大阪、沖繩、首爾等熱門航點搭配機票最低6,899元起；精選《三井花園》、《雅詩閣》等知名飯店套票最低10,799元起。
◾️機加酒優惠：大阪、沖繩、岡山、首爾、釜山及濟州等熱門航點，更推出高CP值精選酒店，搭配台灣虎航機票「最低只要6899元」起；另精選《三井花園》、《雅詩閣》等集團知名飯店，套票最低只要10799元起。
虎航官網購物優惠加碼！
◾️日本福利補給站：集結日本藥妝、家電與生活百貨等20大品牌，推出「福利補給站-日本優惠券」專區，旅客可將專屬折扣直接存入 iOS或Android手機錢包，結帳出示即享折扣。
◾️周邊商品折扣：旅展期間至「tigerselect虎禮選」，選購虎航Logo商品享83折優惠、國立故宮博物院聯名商品享95折。
易斯達航空：韓國機票550元起！2026線上旅展促銷優惠
易斯達航空（Eastar Jet）迎戰「2026台北國際旅展」，提早於11月4日起推出線上旅展優惠活動, 韓國機票最低只要550元起單程未稅。
◾️桃園－清州：550元起
◾️松山－金浦／桃園－仁川／桃園－釜山：750元起
◾️桃園－濟州：1050元起
活動期間：2026年11月4日09:00至11月10日23:00
出發期間：2026年11月5日至2027年10月31日
提醒大家，線上旅展優惠票價、適用航線及搭乘期間等詳細資訊，將依易斯達航空官方網站公告為準，旅客可至易斯達航空官方網站查詢最新活動內容。
11月6日、11月7日也將於「2026台北國際旅展」旅展現場設置專屬攤位，現場舉辦抽獎活動，推出飛機模型等限量好禮，邀請旅客到場同樂。
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台灣虎航2026 ITF線上旅展強勢開跑：
日本線「999元」起單程未稅
◾️台北－沖繩：999元起
◾️台中－沖繩：999元起
◾️台北－石垣島：999元起
◾️台北－小松：1899元起
◾️台北－東京成田：1899元起
◾️台北－東京羽田：1899元起
◾️台北－名古屋：1899元起
◾️台中－名古屋：1899元起
◾️台北－大阪：1799元起
◾️台北－岡山：1799元起
◾️台北－高知：1799元起
◾️台北－米子：1799元起
◾️台北－佐賀：1799元起
◾️台北－大分：1799元起
◾️台北－宮崎：1799元起
◾️台北－福岡：1799元起
◾️台北－札幌：2299元起
◾️台北－新潟：2299元起
◾️台北－秋田：2299元起
◾️台北－花卷：2299元起
◾️台北－仙台：2299元起
◾️台北－福島：2299元起
◾️台北－函館：2599元起
韓國線「1199元」起單程未稅
◾️台北－仁川：1199元起
◾️台北－濟州：1199元起
◾️台中－濟州：1199元起
優惠碼「IT700CJU」再折700元
◾️台北－釜山：1399元起
優惠碼「IT500PUS」再折500元
優惠碼適用旅遊區間到2027年6月30日並限購來回機票
越南線「1799元」起單程未稅
◾️台北－峴港：1799元起
旅展網址：https://pse.is/9tamca
開賣時間：2026年11月6日（五）上午10:00起至11月9日（一）晚間23:59止。
旅遊期間：2026年11月6日至2027年10月30日（部分航班適用至2027年3月27日，實際資訊請以官網公告為準。
提醒大家，以上票價皆為單程未稅，適用航點、航班及相關規範依活動頁公告。
除了超值機票，ITF旅展期間台灣虎航攤位現場，加碼推出限定好禮與活動：
◾️買機票送桌曆：凡於ITF線上旅展期間至台灣虎航官網購票，且到旅展現場台灣虎航攤位（J709）出示電子行程單記錄，即可免費獲得「台灣虎航2027年桌曆」與「多慶屋13%OFF折扣優惠券」（數量有限，送完為止）。
◾️現場抽機票：參與台灣虎航攤位現場的「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，有機會抽中最大獎「不限航點來回機票」等超過9,000份限量好禮。
◾️特別嘉賓：11月8日「虎將見面會」重磅邀請相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩擔任嘉賓，現場教學《快出來玩》虎爪舞，炒熱全場氣氛。
針對自由行旅客，台灣虎航也祭出超省錢方案：
◾️虎加酒（tigertel）每日10:00開搶：包含「JR西日本套票加購價1999元起」、「韓國快閃每人最高現折1000元」、「九州第2人享88折」、「海島四人同行現折1000元」等機加酒優惠。大阪、沖繩、首爾等熱門航點搭配機票最低6,899元起；精選《三井花園》、《雅詩閣》等知名飯店套票最低10,799元起。
◾️機加酒優惠：大阪、沖繩、岡山、首爾、釜山及濟州等熱門航點，更推出高CP值精選酒店，搭配台灣虎航機票「最低只要6899元」起；另精選《三井花園》、《雅詩閣》等集團知名飯店，套票最低只要10799元起。
虎航官網購物優惠加碼！
◾️日本福利補給站：集結日本藥妝、家電與生活百貨等20大品牌，推出「福利補給站-日本優惠券」專區，旅客可將專屬折扣直接存入 iOS或Android手機錢包，結帳出示即享折扣。
◾️周邊商品折扣：旅展期間至「tigerselect虎禮選」，選購虎航Logo商品享83折優惠、國立故宮博物院聯名商品享95折。
易斯達航空（Eastar Jet）迎戰「2026台北國際旅展」，提早於11月4日起推出線上旅展優惠活動, 韓國機票最低只要550元起單程未稅。
◾️桃園－清州：550元起
◾️松山－金浦／桃園－仁川／桃園－釜山：750元起
◾️桃園－濟州：1050元起
活動期間：2026年11月4日09:00至11月10日23:00
出發期間：2026年11月5日至2027年10月31日
提醒大家，線上旅展優惠票價、適用航線及搭乘期間等詳細資訊，將依易斯達航空官方網站公告為準，旅客可至易斯達航空官方網站查詢最新活動內容。
11月6日、11月7日也將於「2026台北國際旅展」旅展現場設置專屬攤位，現場舉辦抽獎活動，推出飛機模型等限量好禮，邀請旅客到場同樂。