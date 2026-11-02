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台北市長候選人沈伯洋今（2）日登上《新聞面對面》，接受律師謝震武專訪與來賓提問，媒體人蘭萱追問若碰到少數市長，是否透過罷免改變結構。沈伯洋表示，除非毀憲亂政，否則走到罷免有點太遠，各式各樣議員都有，不覺得有那麼難溝通，現在看到台北市議員有強烈在地性格，都是要解決當地問題，認為溝通都算是順暢。媒體人黃揚明提問，若當選後勢必面臨議會朝小野大，未來府會關係要怎麼處理？沈伯洋表示，如果是遇到國防、國安議題會比較堅定，但這以外的議題彈性大，盡力會去說服，不管是藍綠一定會有誠意去溝通，自己本來就不是走對抗路線。蘭萱追問，美國總統川普最近說，若兩院都輸掉就會動用強烈否決權，過去台灣立法院就是大罷免，往後是否透過罷免改變結構？沈伯洋說，除非毀憲亂政，走到罷免有點太遠，各式各樣議員都有，不覺得有那麼難溝通，現在看到台北市議員有強烈在地性格，都是要解決當地問題，認為溝通都算是順暢。