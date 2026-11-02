我是廣告 請繼續往下閱讀

英男布希比歷經28年徒步環球返回英國家鄉 全市熱烈歡迎

▲布希比（Karl Bushby）抵達赫爾市中心的維多利亞女王廣場，已有大批民眾歡迎他。（圖／美聯社／達志影像）

布希比返回家中 與母親感人擁抱

▲布希比（Karl Bushby）母親家門上掛著一條橫幅，上面寫著「歡迎回家，兒子」。（圖／美聯社／達志影像）

布希比旅程橫跨各國與時間 歷經科技巨幅發展

▲許多民眾陪同布希比（Karl Bushby）走完28年旅程中的最後一段路。（圖／美聯社／達志影像）

英國冒險家布希比（Karl Bushby）完成了一場長達3萬1,000英里（約5萬公里）、自南美洲一路徒步回到英國赫爾城（Hull）的壯舉。在啟程整整28年後，他在周一終於走回老家與母親安潔拉（Angela Bushby）團聚，現場大量民眾聚集，為了一睹這名寫下歷史的男人返家。根據BBC與天空新聞報導，歷經 28 年、3萬1千英里，以及數不清的步數，卡爾布希比終於回到了家鄉赫爾，大批民眾聚集在赫爾市中心，歡迎布希比回家，當他抵達赫爾市中心的維多利亞女王廣場，市長在那裡迎接他。布希比抵達赫爾市中心後，在台上發表演說。他首先說：「我敢肯定，從來沒有過這樣被歡迎回家過。這簡直太瘋狂了。28年過去了，你還能奢求什麼，這是最後幾步，這一個星期的所有旅程都將是我的最後一次，在帳篷裡的最後一晚，在路上的最後一天，現在，終於要走到我媽媽的家了」，他笑稱，赫爾的人們以後會經常看到他在市區四處走動。他轉身感謝在他漫長的奮鬥歷程中幫助過他的無數人，如果說養育一個孩子需要整個村莊的力量，讓我回家的就是全世界的力量，他回憶在旅途過程中與各國政府來回角力，打破了兩項世界紀錄才讓他回到這裡，這樣的力量是全球級別。布希比表示：「我相信世上絕對沒有過這樣的歡迎儀式，這太不可思議了。由衷感謝大家。」他補充道：「是地球，這支最龐大的隊伍，護送我回到這裡。」在赫爾受到市民熱烈歡迎後，布希比前往大約三英里外，在終點與他的家人團聚。包含母親在內，他的兒子亞當（36歲）和他從未謀面的12歲孫女在終點等候他。在他母親家，已有一群人掛著旗子等待著他，門上掛著一條橫幅，上面寫著「歡迎回家，兒子」，而在最後這段旅途中，有許多民眾和媒體陪同記錄這歷史性的時刻。歷經長達28年，跨越29個國家，超過三萬英里的距離，數次遇上生命危險，他終於走回母親安潔拉（Angela Bushby）身邊，與母親擁抱。淚流滿面的安潔拉說，「妳去哪裡了？」一旁的紀錄片導演也捕捉下了這個感人的時刻。布希比感性地表示：「回家的感覺真好，這一切太不真實了。」事實上，安潔拉已經為卡爾準備了禮物，因她每年都會堅持為兒子買聖誕禮物，因此相信布希比有很多禮物要拆，但她坦言，擔心布希比回家後能否重新融入社會，也認為兒子旅行了那麼久，或許很難真正在一個地方安定下來。1998年11月，這位時年29歲的前空降特戰兵從智利蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）出發，立志要以連續不中斷的路線徒步走回家。他為自己設下了兩大嚴苛原則，旅程未結束前絕不踏回英國本土一步，且前進時絕不搭乘任何交通工具。布希比的足跡橫跨四大洲，旅程中的關鍵挑戰包括橫越險峻的「達連隘口」（Darién Gap）密林、穿越結冰的白令海峽，以及近期橫渡英吉利海峽。布希比出發時，網際網路才正要蓬勃發展，他帶著的甚至是最簡單的GPS，但隨著這28年來的科技進展，智慧型手機出現，蘋果已發表到iPhone 18系列，他手上也從地圖改拿智慧型手機，這28年中實際用於行走的時間約僅15年，其餘時間則因簽證申請受阻、2007年全球金融海嘯以及新冠疫情而延宕。在不同行程的空窗期，他常暫退至開銷較低的墨西哥休息整備。根據他為旅程設定的鐵律，他不得中途返回英國探親，僅在極少數情況下於第三國與兒子以及離異的雙親短暫碰面。正如母子倆多年前的約定，安潔拉一直在布希比成長的薩頓公園（Sutton Park）老家守候著他。重逢之際，布希比幾乎激動得說不出話來。他說：「這感覺太不真實了。這是一段長達28年旅程的終點。」已整整十年未見到兒子的母親則說：「他能回家真是太好了。」走近家門時，布希比說道：「這裡的一切好熟悉。」但他坦言，自己從未預料到會迎來如此盛大的歸鄉場面。面對夢想達成後該如何自處，布希比坦言，「我過去的一切、我對自我認知的一切，都將煙消雲散，這會是一個棘手問題。你將面臨老套的認同危機，因為卡爾大半輩子的身分就是一名冒險家」；他笑稱，或許世上唯一比無法實現夢想的人更可悲的，就是已經實現夢想的人。布希比透露，當年出發時他只是個身無分文的背包客，帶著500美元就出發，經常靠他人接濟度日，甚至偶爾不得不撿拾路邊丟棄的食物充飢；所幸後期獲得了贊助商與出書合約的資助。旅程接近尾聲時，他更與享譽國際的德國名導荷索（Werner Herzog）簽署合作協議。今年10月，布希比橫渡英吉利海峽涉水登上多佛附近的莎士比亞海灘時，兩人隨即在岸邊合影留念。