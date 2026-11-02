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中華職棒味全龍總教練葉君璋，今（2）日率隊參加頒獎典禮，並以年度最佳總教練的身分領獎，但他在致詞時的一席話引發外界熱烈討論，「不管明年我的角色是什麼，我都會希望和我最好的團隊打造出更棒的味全龍。」葉總賽後解釋，目前還沒跟領隊正式討論明年職務。他也不諱言，不知道自己還能不能帶給球隊更多，「換人做搞不好有更好、更新的（氣象），那其實也不是一件壞事。」但葉總強調，明年公司希望他扮演什麼角色才更重要，「怎麼樣對球隊最好，我就怎麼樣，這才是重點。」在頒獎典禮後，葉總坦言，「當初跟家人的想法是這樣，因為台灣大賽結束隔天就出國了，也沒有很認真、嚴肅地跟領隊討論過這些事情。」葉總指出，總教練這個職位，必須是老闆或球團認為合適，才是真正的定案，「我自己的想法是，其實有跟董事長講過，球團希望我做什麼、他們想要我做什麼，我覺得這比較重要。」葉總直言，這不是他個人想不想的問題，而是老闆如果覺得他擔任某些職位對球團的幫助是最大的，那他就去做什麼，「到最後的結果，就是看球團真正的想法。」葉總表示，自己能做的事情其實很多，「從球場整理、管理，我幾乎都是總教練，我會的東西其實蠻多的。所以才會講說，不管明年是什麼職位，其實就是跟大家一起奮鬥嘛，然後打造出最好的味全龍。」換句話說，葉總明年雖然確定續留龍隊，但具體職位仍處於尚未拍板的狀態。「我當總教練其實也6年了，我也已經盡力了，不知道自己還有沒有辦法帶給球隊更多。」葉總不諱言，或許換人掌兵符會帶來不同的化學效應，「那其實也不是一件壞事啊！」葉總表示，整個團隊一起努力了這麼久，且一路從無到有，加上公司老闆給予他非常多機會，「我才會想說，怎麼樣做對球隊最好，那我就怎麼樣，這才是重點。」