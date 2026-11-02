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再宣傳政績！蔣萬安推公館圓環拆除：60天工期縮短至17天

直言都更「要陪伴也要敢承擔」、蔣萬安：都更門檻降至50%

距離投票還有28天，台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川今（2）日晚間合體，出席美麗島電子報董事長吳子嘉的網路直播節目「董事長開講」。兩人一進場，不僅全身被支持者的愛心貼滿，也在這場活動中透露，台北市過去4年，不僅做了建設，還「還債400億」。蔣萬安表示，臺北市每天都在改變、蛻變，但這不是他的功勞，而是整個市府團隊，尤其是身旁最接地氣、最懂工程、最讓民眾安心的「川伯」李四川，是大家共同捲起袖子揮汗打拼出來的。近日，蔣萬安積極宣傳過去四年的執政成績，包括輝達落腳台北、生生喝鮮乳、大巨蛋啟用等，但卻遭綠營攻擊。台中立委蔡其昌質疑，「當一個首都的市長，如果你的政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」對此，蔣萬安也喊話要求蔡其昌道歉，並在今晚推新政績「拆除公館圓環」。蔣萬安說，十幾年來大家都知道必須要改、要拆，但是都沒有辦法動，就是怕交通陣痛期、怕交通大打結，也怕民意的反彈、怕被罵。但那時候他和李四川聽取各局處專業的意見，2人共同的信念是「如果今天這件事情拆除以後對於市民的安全長遠來講是對的，那就要做。如果這時候不做，還要等到什麼時候？」最終他拍板拆除。蔣萬安指出，當工程一啟動，四面八方湧入各種批評和質疑聲浪，甚至走上街頭抗議、抬遺照。「但我們頂住了壓力，川伯每天都在第一線場緊盯進度、跨局處協調、優化施工排程，要把對周邊住戶、通勤族的衝擊降到最低，『只許成功、不准擾民』最高標準來督軍」。原本要拖幾個月的施工期，60幾天的工程縮短為17天，用最短時間讓它圓滿完工，成了更安全的重要路口。「這不只是一個交通工程的完工，更代表一個全新公共工程文化」，蔣萬安表示，正面面對問題、沒有迴避，一切以專業、效率為第一優先考量。李四川也再次用他這一輩子的工程專業告訴大家，「只要政府有心，沒有克服不了的困難。」最後，蔣萬安也強調，臺北市每天都在改變、蛻變，但這不是他的功勞，而是整個市府團隊，這是大家共同捲起袖子揮汗打拼出來的。不只公共工程，蔣萬安再提都更政策，他強調，北市超過30 年以上的老屋佔了 72%，超過 7000 棟。很多人說都更困難，「有人說都更最重要的是要陪伴。但絕對不只要陪伴，最重要的是要從制度面去突破，要敢於為人民承擔的決心。」上任後，他推動「都更八箭」主動走入燙手山芋的深水區信維整宅。即使房屋、管線老舊、空間狹小、產權複雜，但沒因此不做。在這過程中，開了無數協調會、解決產權複雜的問題，但最後跨出關鍵一步，讓長輩終於等到可以搬回新家、安享晚年的希望。另外，蔣萬安也提到，透過「台北市 7599 專案」讓撫遠街 60 巷成功都更。由於住戶意願超越75%，但很多人不了解法規，不知道可以分回多少坪數？都更後，是否需要再額外掏錢？能否負擔得起？因此市府團隊主動進駐幫忙試算，把遙不可及的90%門檻降到75%，讓很多老屋有了重新的機會。因此，蔣萬安也再次宣布要將「都更門檻降到50%」，未來只要有意願的住戶過半，就能提供市民民眾更快、更早、清楚、透明、可以信賴的資訊。