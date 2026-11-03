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酸蔣萬安政績只有鮮奶 李四川怒轟胡說八道

環狀線動工、淡水河步道拓寬18米 李四川：只要沒違法就全力做

民進黨台北市長候選人沈伯洋在電視辯論會上，強調「都更最重要的是陪伴」引發討論，新北市長候選人李四川在晚間出席活動時表示，不要看什麼洋流，真正能為城市進步、帶領國家往前走，重點在能力。「北市都更處約聘僱少了30幾個人，已經沒人還陪伴，陪伴誰？陪伴建商喔？等下被抓去關。」李四川晚上擔任董事長開講粉絲見面會嘉賓，在致詞時，他強調，他跟台北市長蔣萬安共事三年，「每次都告訴他不必怕犯錯，所有人都不是聖人」。但面對外界最近嘲笑蔣萬安的政績只有鮮奶，李四川怒轟「胡說八道，我們『拚甲流汗，予人嫌甲流涎』」，隨後並細數過去3年台北市府做了什麼事？李四川說，不知道蔣萬安選舉時開了一個支票，「一年要讓大巨蛋可以打球」，忠孝東路走七遍，我們把附近的路走了70幾遍。打球之後，又說要辦演唱會，結果法規規定地平面底下挖到7.2公尺不能辦，「你看法令70幾年訂的，到現在還在用」，但沒人敢跳出來說不能辦，就只拿個法令說不可以。後來，用自治條例去處理，因為演唱會是臨時使用，但臨時幾年了？「現在三年了，還在臨時！這種弱的法律就該把它拿掉」。李四川接著指出，蔣萬安還開了一個支票「環狀線東環段」兩年內要動工，「我在裡面繞了好幾圈，第二年還是開工了」。北環段、南環段全部七標也都已發包完成，現在都在施工。第三，每年淡水河辦的大稻埕煙火，幾都擠不進去，但很多人擠在三重看。所以去年淡水河那邊（指河岸步道）想拓寬18米，那時候水利局一直說可能會有防洪問題，讓李四川很疑惑、直說，「你騙我，王爺廟放在那邊30幾年，颱風來把王爺請出來，廟還是在啊！出去也沒有吃到你的水，為什麼不能往外拓？」後來，確定沒違法後，相關工程現在都在做了。針對都更，李四川說，不要看什麼洋流，真正能為城市進步、帶領國家往前走，重點在能力。「北市都更處約聘僱少了30幾個人，已經沒人還陪伴，陪伴誰？陪伴建商喔？等下被抓去關。」