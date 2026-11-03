由獨立遊戲開發者 Francis Coulombe 製作、Devolver Digital 發行的生存恐怖 RPG《Look Outside》，推出 PlayStation 4、PlayStation 5、Nintendo Switch 及 Switch 2 版本，台灣售價320元。遊戲以一棟詭異公寓為舞台，只要有人往窗外看，就會變成令人毛骨悚然的怪物，玩家必須在鄰居接連異變的環境中尋找物資、設法活下去。作品目前在 Steam 累積超過1.4萬則評論，約98%玩家給予好評，獲得「壓倒性好評」評價。
《Look Outside》千萬別看窗外！鄰居全變怪物、整棟公寓成地獄
《Look Outside》最令人毛骨悚然的設定，就是「不能往窗外看」。故事發生在一棟看似普通的公寓大樓，某天外頭突然出現無法解釋的神祕現象，任何看見窗外景象的人，都會發生恐怖異變，變成外型扭曲的怪物，原本熟悉的生活環境也瞬間成為充滿危險的地獄。
玩家必須離開自己的房間，探索公寓走廊與其他住戶的房間，尋找食物、武器及生存物資。不過，途中遇見的鄰居不一定還是人類，有些可能已經變成駭人的怪物，也有些古怪角色能夠交談，甚至成為協助玩家生存的夥伴。
遊戲採用復古像素美術風格，卻透過大量扭曲的人體、詭異生物與難以預測的事件，營造出強烈的心理壓迫感。玩家不只要提防怪物，更得逐步調查公寓裡究竟發生了什麼事，以及窗外到底藏著什麼祕密。
不只恐怖還要煮飯！超過150種怪物、藏有多種結局
與一般強調逃跑、躲藏的恐怖遊戲不同，《Look Outside》融合角色扮演、回合制戰鬥與資源管理玩法。遊戲中設計超過150種怪物，玩家必須運用在公寓裡蒐集的武器與道具作戰，戰鬥時還需要考慮敵我之間的距離，才能順利擊敗敵人。
有趣的是，玩家在公寓裡冒險後，還能回到自己的房間休息，透過煮晚餐、玩電玩、製作工具等日常活動恢復狀態，甚至邀請其他倖存者成為室友。在充滿怪物的恐怖世界裡，這些看似平凡的生活細節，反而形成相當奇妙的反差。
根據官方介紹，《Look Outside》單次遊玩時間約10至12小時，包含約12場頭目戰，並設有多種不同結局。玩家在探索過程中的遭遇與選擇，也會帶來不同的遊戲體驗。
Steam超過1.4萬則評論、98%好評！主機版售價320元
《Look Outside》最初於2025年3月21日在 Steam 推出，憑藉獨特的恐怖設定與怪誕美術風格，逐漸累積玩家口碑。截至2026年11月初，Steam 玩家評論已超過1.4萬則，約98%為正面評價，獲得「壓倒性好評」，在獨立恐怖遊戲中表現亮眼。
如今《Look Outside》登上 PS4、PS5、Nintendo Switch 與 Switch 2，公布售價為新台幣320元。喜歡復古像素風格、心理恐怖及生存 RPG 的玩家，可以透過各平台商店購買。不過在踏進這棟公寓之前，最好先記住遊戲最重要的警告：無論發生什麼事，千萬不要往窗外看。
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《Look Outside》最令人毛骨悚然的設定，就是「不能往窗外看」。故事發生在一棟看似普通的公寓大樓，某天外頭突然出現無法解釋的神祕現象，任何看見窗外景象的人，都會發生恐怖異變，變成外型扭曲的怪物，原本熟悉的生活環境也瞬間成為充滿危險的地獄。
玩家必須離開自己的房間，探索公寓走廊與其他住戶的房間，尋找食物、武器及生存物資。不過，途中遇見的鄰居不一定還是人類，有些可能已經變成駭人的怪物，也有些古怪角色能夠交談，甚至成為協助玩家生存的夥伴。
遊戲採用復古像素美術風格，卻透過大量扭曲的人體、詭異生物與難以預測的事件，營造出強烈的心理壓迫感。玩家不只要提防怪物，更得逐步調查公寓裡究竟發生了什麼事，以及窗外到底藏著什麼祕密。
與一般強調逃跑、躲藏的恐怖遊戲不同，《Look Outside》融合角色扮演、回合制戰鬥與資源管理玩法。遊戲中設計超過150種怪物，玩家必須運用在公寓裡蒐集的武器與道具作戰，戰鬥時還需要考慮敵我之間的距離，才能順利擊敗敵人。
有趣的是，玩家在公寓裡冒險後，還能回到自己的房間休息，透過煮晚餐、玩電玩、製作工具等日常活動恢復狀態，甚至邀請其他倖存者成為室友。在充滿怪物的恐怖世界裡，這些看似平凡的生活細節，反而形成相當奇妙的反差。
根據官方介紹，《Look Outside》單次遊玩時間約10至12小時，包含約12場頭目戰，並設有多種不同結局。玩家在探索過程中的遭遇與選擇，也會帶來不同的遊戲體驗。
《Look Outside》最初於2025年3月21日在 Steam 推出，憑藉獨特的恐怖設定與怪誕美術風格，逐漸累積玩家口碑。截至2026年11月初，Steam 玩家評論已超過1.4萬則，約98%為正面評價，獲得「壓倒性好評」，在獨立恐怖遊戲中表現亮眼。
如今《Look Outside》登上 PS4、PS5、Nintendo Switch 與 Switch 2，公布售價為新台幣320元。喜歡復古像素風格、心理恐怖及生存 RPG 的玩家，可以透過各平台商店購買。不過在踏進這棟公寓之前，最好先記住遊戲最重要的警告：無論發生什麼事，千萬不要往窗外看。