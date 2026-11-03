我是廣告 請繼續往下閱讀

相關陣營／核心人物 立場與主要訴求 衝突關鍵點 老闆 多蘭（James Dolan） 強烈堅持全隊循例造訪白宮慶祝奪冠 與川普交情深厚，對球員拒絕出席感到極度憤怒與不滿 尼克球員陣容全體 意願極度低落，傾向全面抵制參訪 不願捲入政治爭議，傳出與管理層關係急速冰凍 頭號鐵粉 史派克李（Spike Lee） 公開力挺球員不去，直言老闆無權強制 點出總冠軍賽唯一一敗正是川普到場，狂酸對手晦氣 ESPN名嘴 史密斯（A. Smith） 憂心多蘭小心眼報復，破壞球隊爭冠未來 直指多蘭是「任性的化身」，恐因懷恨在心拆散爭冠陣容

紐約尼克相隔多年捧起NBA總冠軍金盃，理應舉城同歡的狂喜氣氛，如今卻演變成一場激烈的政治內鬨風暴！身為美國前總統川普（Donald Trump）多年摯友的尼克老闆多蘭（James Dolan），極度渴望帶領全隊造訪白宮接受祝賀，未料多數球員卻冷眼抵制、根本不想踏進華府一步；知名名嘴史密斯（Stephen A. Smith）踢爆多蘭為此對球員大發雷霆，而尼克超過30年的頭號鐵粉、奧斯卡名導史派克李（Spike Lee）更直接在專訪中開火，霸氣怒嗆多蘭「根本無法強迫球員」，更狠酸總冠軍賽唯一輸的那場球就是川普到場「帶賽」，公開力挺球隊全面抵制白宮行。史派克李接受權威影視雜誌《Variety》專訪時態度無比強硬，直言已經多年沒有NBA冠軍隊願意踏進白宮，尼克球員絕不該開先例。他痛批：「多蘭根本強迫不了他們！球員們絕對不會去，我也由衷希望他們不要去！」史派克李更翻出總冠軍賽的玄學數據開嘲諷，直指川普親自到場觀看的G3，剛好就是尼克在整個總冠軍系列賽輸掉的唯一一場比賽，「那絕對不是什麼巧合！」ESPN招牌球評史密斯日前也在節目中揭露這場白宮危機的暗黑內幕。他透露，多蘭因為球員不願意陪他去白宮見老友川普，私下態度變得極為惡劣，甚至與多名核心成員產生嚴重摩擦。「多蘭是個把任性刻進骨子裡的行屍走肉，這個人有多心胸狹隘，全紐約都知道。」史密斯毫不留情地開砲，同時更表達了深層的憂慮。史密斯警告，多蘭極度記仇的性格恐將成為球隊未來衛冕的定時炸彈；若球員最終集體拒絕成行，難保多蘭不會在接下來的合約談判或交易操作上進行情緒性報復，甚至不在乎讓苦等數十年的尼克球迷「再等上幾十年」才能看到下一座金盃。原本象徵最高榮譽的白宮參訪，如今卻成了整支冠軍之師最棘手的政治修羅場。