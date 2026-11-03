我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺法國「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在場上具備劃時代的恐怖宰制力，私底下極具哲思的犀利發言更往往一針見血；文班亞馬日前登上美國傳奇新聞節目《60 Minutes（60分鐘）》專訪，被問及旅美生活最喜歡與最不能忍受的事情時，他給出了一個令全美觀眾瞠目結舌的誠實答案。他雖高度讚賞美國社會「永遠不會因為你有野心而批判你」，卻也毫不留情地開砲痛批美國的人際關係極度膚淺：「糟糕的是，這裡的人際社交互動實在太沒深度了！」從小在講究禮儀與深度思想對話的法國文化中長大，文班亞馬隻身來到美國後，深刻感受到了大西洋兩岸人際互動的強烈斷層。他進一步解釋，美國人的日常社交往往流於表面，缺乏直抵心靈的深層交流；然而硬幣的另一面，則是美國運動環境對「極致渴望與野心」的無條件擁抱，這種不設限的競爭文化逼著他必須不惜一切代價追求更高遠的成就。回顧上個賽季，文班亞馬以無解防守榮膺年度最佳防守球員（DPOY），更不可思議地一路率領年輕的黑衫軍殺入NBA總冠軍賽，可惜最終以1：4不敵紐約尼克與金盃擦身而過。據身邊人士透露，心高氣傲的斑馬至今仍不願公開談論那場系列賽的落敗，這份深沉的刺痛感正全數轉化為他本季在場上殺敵的怒火。本賽季馬刺開季拉出4勝2敗的不俗戰績，文班亞馬更是全面進化，繳出每場平均28.0分、10.7籃板的頂級禁區數據。馬刺今在主場弗羅斯特銀行中心迎戰猶他爵士，這位對美國社交冷眼旁觀、卻在球場上無比殘暴的法籍巨星，正一步步朝著用實力征服整個北美大陸的王者之路邁進。