我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國立體育大學好手莊詠筑在全國民俗運動匯演賽展現高超技巧，以95.20分奪下社會女子組特優。（圖／大會提供）

▲苗栗後龍國小「鈴漾扯鈴隊」長年征戰國內外，隊史累積奪下69座國際冠軍與564座全國金盃。（圖／大會提供）

115年「全國民俗運動匯演賽」中區預賽日前於苗栗縣竹南國小熱血登場，現場聚集全台頂尖基層好手同場較勁！國立體育大學大四好手莊詠筑在社會女子組花式跳繩項目繳出零失誤的流暢演出，以95.20分的高分勇奪特優；而年僅國小六年級的南投神童曾允華，更在U12競速賽展現非人類手速，短短30秒狂飆84次跳繩摘下特優；至於傳統霸主苗栗後龍國小扯鈴隊再度展現宰制力，隊史已瘋狂累積69座國際冠軍與564座全國冠軍，三方神人在這場年度民俗體育盛會中大放異彩，也讓外界見證台灣基層民俗運動深厚的人才底蘊。來自台北市的莊詠筑目前就讀國立體育大學體育推廣系四年級，自幼熱愛跳繩，高中就讀華江高中持續精進，本次因賽程衝突轉戰中區預賽，一上場便以高難度的招式組合與絕佳節奏感震懾全場，最終斬獲95.20分特優殊榮。莊詠筑賽後表示，整套自選動作在難度、速度與流暢度皆完美發揮，但她強調跳繩帶給她最大的收穫是「心智磨練」，花式跳繩稍有微小失誤就必須全套重來，長年反覆練習讓她養成強大的抗挫折韌性，未來也將把自身專長延伸至幼兒體育推廣。競速場上的另一大焦點，是代表台中市民風團隊參賽、就讀南投縣敦和國小六年級的曾允華。他在U12組「個人跑步跳一迴旋計次賽」中，雙手與腳步化作殘影，30秒內猛烈完成84次跳繩榮獲特優，雖然距離自己保持的30秒90次最佳紀錄有些微差距，但展現出的爆發力已讓場邊驚呼連連。曾允華去年已在個人花式摘金，今年更一口氣報名6項賽事磨練經驗，過去甚至跨級征戰全民運動會殺進8強，展現極為均衡的全能身手。而在扯鈴賽場上，苗栗在地強權後龍國小「鈴漾扯鈴隊」再度成為目光焦點。成軍於民國100年的後龍國小，多年來不僅斬獲564座全國冠軍，更在世界舞台揚威奪下69座國際金盃。校長莊忠賢與教練傅仕銘強調，社團不僅重視選手紀律與課業，更透過循序漸進的梯隊銜接，讓不同年級無縫傳承；而承辦比賽的竹南國小在前校長廖金文與李建華教練推動下，扎根民俗體育逾20年，配合苗栗縣府「一人一跳繩」政策，讓這項傳統運動在校園深根茁壯。本屆全國民俗運動匯演賽在結束中區激烈廝殺後，後續將陸續完成各區預賽，全國總決賽則預計於12月4日至6日在國立臺南大學盛大登場，屆時各路神童將再次同場較勁，爭奪年度民俗體育最高榮譽。