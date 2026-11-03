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中華職棒統一7-ELEVEn獅37歲日籍投手髙塩將樹連續2年奪下中繼王，昨（2）日在頒獎典禮上，再次以流利中文發表得獎感言、驚豔全場。髙塩指出，這兩年讓他感受最深的事情，就是中繼投手與裁判有許多相似之處，只要犯錯就會遭受球迷批評，做好卻被視為理所當然。髙塩現場用中文說出金句，「在這裡我想對所有裁判說，『希望大家對中繼投手溫柔一點。』」語畢獲得全場熱烈掌聲。37歲的髙塩將樹在2024年選秀第6輪加盟獅隊，是中職首位透過「永田條款」加盟的外籍球員。去年髙塩以25次中繼成功奪下中繼王，今年再度以25次中繼成功完成連霸。髙塩再度站上頒獎台，中文能力再次驚豔全場，全程以中文唸出得獎感言，「繼去年之後，今年能夠繼續站在舞台上，我打從心底感謝。」髙塩指出，進入職棒後從原本熟悉的先發角色轉換為中繼投手，「從來沒想過，中繼投手是這麼辛苦、不容易的工作，也是個不容易受到關注的角色。」髙塩直言，外界往往將中繼投手的工作視為理所當然，「這兩年我感受最深的一件事，是裁判跟中繼投手有很多相似之處，只要發生不好的事情，就會立刻受到球迷批評；但我們做好該做的事，卻很少有人稱讚我們，不過我們依然是不可或缺的存在。」髙塩隨後幽默說出金句，「在這裡我想對所有裁判說：『希望大家對中繼投手溫柔一點。』」髙塩也謙虛表示，能夠拿下個人獎項，光靠一個人的力量很難做到，「總教練為了讓我拿下個人獎，特別幫我做相關調度安排，對此我只有滿滿的感謝。能連續2年拿下獎項非常榮幸，謝謝所有球迷，明年球場見。」髙塩在頒獎典禮前受訪時曾表示，完全沒想過能連續2年拿下中繼王，「真的很不可思議！但是球速比起去年沒辦法壓制對方，是我比較不滿意的地方。」被問到會不會想挑戰中繼王3連霸，髙塩淡定地說，「個人獎的事情我沒有很在意，比較想要的是總冠軍。」同時他也笑著自嘲，「今年我的合約結束了，不知道球隊還需不需要我。因為我年紀也大了，我個人一定是想繼續留在獅隊，加上我也沒有FA權利，如果獅隊不需要我，那我可能要再考慮一下；希望獅隊可以給我一份很好的合約。」