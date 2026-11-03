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▲郭世倫發表聲明，已經退出民宿經營。（圖／翻攝自IG@darrylkuo）

郭世倫2013年爆出呼麻風波，後來淡出演藝圈在宜蘭開民宿，昨（2）日他突然宣布全面退出民宿「美好境界」的股東行列，並表示從未以公司名義借款，個人財物狀況會以個人身分處理。郭世倫在聲明中表示，「本人已退出美好境界之民宿聯盟股東身分，本人目前僅為受僱於關係企業之工作人員。」也從未以公司名義借款、募資、保證、收款，近來對於他的財物問題，都是由他個人處理，公司同仁對於他的財務狀況也不了解，為了避免外界誤會，並造成公司困擾，才會發表聲明。曾任金鐘獎紅毯主持人的郭世倫，2014年因為吸毒事件退出演藝圈，還跟前妻Nina離婚，身上還有3000萬元房貸的他，只能到處投履歷求職，沒想到就連超商都不願意雇用他。離開演藝圈後，郭世倫在貴人提攜下，他到宜蘭經營民宿，也常參加商業飯局，分享創業心得，但也有人怕他忘記當年的借款，根據《鏡報》指出，郭世倫回應債務都有在處理，對於友人的擔心，也會深入了解狀況。