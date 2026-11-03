美國期中選舉投票前夕，總統川普（Donald Trump）似乎已在為選情打預防針，他當地時間2日在華盛頓林肯紀念堂，發表選前演說時，談到即將登場的期中選舉，坦言現任總統所屬的政黨，通常很難在這類選舉中獲勝，認為共和黨已經盡力。
承認歷史規律！川普：現任總統通常贏不了
綜合《美聯社》等外媒報導，川普表示，不論現任總統是共和黨或民主黨，也不論施政表現好壞，執政黨往往都難以在期中選舉時取得勝利：「不知為何，現任總統總是贏不了期中選舉」、「但我們已經盡力了」。
這番話出現在民主黨有望奪回眾議院、共和黨面臨國會控制權挑戰之際。川普一方面呼籲選民支持共和黨，另一方面卻主動提起執政黨在期中選舉的不利傳統，也讓這場選前談話多了一層意味。
選票還沒開，先替結果找理由？
美國總統所屬政黨在期中選舉失去國會席次，確實是美國長期存在的政治現象，這是選民對於白宮當局過去2年施政表現的「期中考」。對於川普來說，這次選舉不僅關乎共和黨能否維持國會多數優勢，也是外界衡量他第2任期政績的重要指標。
不過，川普在投票前便開始強調這項歷史規律，還提到共和黨已經盡力，也被看成是提前為「可能不理想」的選舉結果鋪路。這番話究竟是在提醒支持者正視選情，還是預先替選舉失利留下解釋空間，隨著投票結果揭曉，將更值得觀察。
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綜合《美聯社》等外媒報導，川普表示，不論現任總統是共和黨或民主黨，也不論施政表現好壞，執政黨往往都難以在期中選舉時取得勝利：「不知為何，現任總統總是贏不了期中選舉」、「但我們已經盡力了」。
這番話出現在民主黨有望奪回眾議院、共和黨面臨國會控制權挑戰之際。川普一方面呼籲選民支持共和黨，另一方面卻主動提起執政黨在期中選舉的不利傳統，也讓這場選前談話多了一層意味。
選票還沒開，先替結果找理由？
美國總統所屬政黨在期中選舉失去國會席次，確實是美國長期存在的政治現象，這是選民對於白宮當局過去2年施政表現的「期中考」。對於川普來說，這次選舉不僅關乎共和黨能否維持國會多數優勢，也是外界衡量他第2任期政績的重要指標。
不過，川普在投票前便開始強調這項歷史規律，還提到共和黨已經盡力，也被看成是提前為「可能不理想」的選舉結果鋪路。這番話究竟是在提醒支持者正視選情，還是預先替選舉失利留下解釋空間，隨著投票結果揭曉，將更值得觀察。