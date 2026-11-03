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蘋果（Apple）公布2026財年第4季財報，營收與每股盈餘雙雙超越市場預期，營收年增12%，其中iPhone、Mac銷售表現相當亮眼。不過，iPad營收未達預期，加上公司對下一季毛利率的預測低於市場估值，投資人對成本壓力仍有疑慮，蘋果股價在盤後交易下跌。這也是新任執行長特納斯（John Ternus）接替庫克（Tim Cook）後，首次公布季度財報。根據蘋果公布的財報，第4季營收達1144.8億美元，優於市場預期的1133.9億美元，較去年同期的1025億美元成長12%；每股盈餘為2.10美元，也高於分析師預估的1.99美元。產品銷售方面，iPhone營收達575.8億美元，高於市場預期的565.4億美元；Mac營收則達107.9億美元，也明顯優於預估的96.1億美元。不過，iPad營收只有62.3億美元，低於市場預期的67億美元，其他產品營收也未達預期，穿戴裝置、家庭及配件業務則大致符合市場估算。值得注意的是，本季iPhone營收，僅包含iPhone 18 Pro上市後8天的銷售成績，而新款旗艦機iPhone Duo更是在本季結束後才正式上市，因此新機帶來的完整銷售效益，還有待下一季財報，再做進一步觀察。雖然本季財報表現不錯，但蘋果對下一季的獲利展望，卻讓市場有些失望。蘋果預估，12月季度營收將較去年同期成長7%至10%，高於市場平均預期的6.1%；然而，公司預測下一季毛利率將落在45%至46%，低於市場預估的46.3%。毛利率是公司扣除產品製造等直接成本後，營收還能留下多少比例的利潤。毛利率下滑，代表即使產品賣得更多，實際能留下來的利潤也可能減少。分析認為，背後原因應與全球記憶體供應吃緊有關。蘋果宣稱，本季記憶體成本已高於6月季度，面對全球記憶體短缺、零件價格上漲，產品製造成本也跟著增加。事實上，蘋果今年6月就已調漲旗下產品價格，希望藉此抵銷部分成本。特納斯也坦言，公司是「不情願地」調漲價格。不過，面對持續上升的成本，未來能否完全轉嫁給消費者，仍是蘋果必須面對的問題。這次財報，也是特納斯自9月接替庫克出任蘋果執行長後，首次公布季度業績。他在聲明中表示，蘋果剛剛締造了「史上最佳財年」，即使面臨供應限制、匯率不利等因素，公司仍持續成長。接受《CNBC》採訪時，特納斯也對公司的未來表達信心，蘋果從未像現在這樣確信，「最好的時刻還在後頭」。除了記憶體成本，市場也關注蘋果在中國市場的發展。整體而言，蘋果這次財報，展現了核心產品的銷售韌性，但亮眼的營收數字，未能完全消除市場對成本上升的疑慮，接下來市場關注的，將不只是蘋果能賣出多少產品，還有如何在零件價格上漲的環境中，繼續維持獲利能力。原文連結：