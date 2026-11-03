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▲李多慧不只接代言，YouTube的影片也開放金主合作投錢。（圖／翻攝自YouTube@이다혜 李多慧 ）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台已3年，她人氣始終居高不下，單檔代言費更傳出從25萬元飆漲至250萬元，光今年就包辦至少10項代言，加上百萬YouTube業配與商演收入，業界推估她一年進帳衝破6000萬元。不過在滿檔行程下，經紀公司證實她將在11月暫離台灣一週，返韓進行拍攝工作並把握時間陪伴父母。據《鏡週刊》報導，李多慧身為在台韓籍啦啦隊的指標先鋒，來台累積代言已逾20項。光是今年就橫跨眼鏡、本土保養品、手搖飲、手機AI創作大使及美容面罩等至少10家品牌；若以傳出的一檔250萬元計算，今年代言帳面收入已達2500萬元。除了品牌代言，她突破百萬訂閱的YouTube頻道同樣吸引外送、超商與金融投信公司進駐，單支合作影片報價上看百萬元，儘管看起來不便宜，但點閱效果極佳，單支影片經常突破百萬人次觀看，因此廠商還是前仆後繼的進駐，讓業界推估李多慧一年應該吸金至少6000萬元。而李多慧的高人氣也源於她極佳的職場口碑，她日前才參與金鐘獎頒獎典禮開場表演，怎知金鐘因颱風延期，導致行程撞到大巨蛋味全龍的賽事應援，李多慧雖分身乏術，但她也透過預錄方式，完成同天、同一時段的2場演出，讓粉絲佩服。拍攝廣告的現場工作人員也曾透露，她曾有一天同時拍攝平面與影音廣告，在兩大場景間密集切換，整整8小時工作未曾停歇，只有換裝與上廁所的時候才休息，但她全程依舊笑容滿面、未喊一句累，敬業的態度以及自帶的高流量讓她深受廠商信賴。除此之外，李多慧今年更首度跨足大銀幕，參演電影《辛亥隧道》，該片訂在明年1月20日上映。針對接下來的動向，經紀公司表示李多慧將於11月初暫別台灣一週，回韓國進行一檔拍攝工作。由於她平時工作重心全在台灣，因此她這次將好好把握工作空檔，多陪陪父母盡孝。