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奧克拉荷馬雷霆隊今年因為傷兵滿營，有許多球迷以及媒體認為或許把「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）簽回來是一個不錯的方案。不過雷霆官方今（3）日正式宣布，將於美國時間明年2月7日，為衛斯特布魯克舉辦0號球衣退休儀式。在今年休賽季宣布退役後，衛斯特布魯克將成為雷霆隊史繼柯利森（Nick Collison）的4號球衣後，第2位獲得退役球衣殊榮的球員。對此，衛斯特布魯克說：「這太不可思議了，這是一份真正的祝福。非常期待那一晚的到來。」衛斯特布魯克在2008年選秀會上於首輪被選中，隨即伴隨著球隊搬遷至奧克拉荷馬並開啟了雷霆時代。在效力雷霆的11個賽季中，衛斯特布魯克曾與杜蘭特（Kevin Durant）並肩作戰將雷霆打造成頂級強權。而在杜蘭特離隊後，衛斯特布魯克更是獨挑大樑，在2016-17賽季以場均31.6分、10.7籃板、10.4助攻的震撼表現，成為繼「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後聯盟史上第二位達成「單季場均大三元」的球員，並一舉榮獲該季例行賽MVP。衛斯特布魯克至今仍高居雷霆隊史總得分王（18857分），總助攻數（6897次）位居隊史第二，總籃板數（5760個）與抄截數（1442次）均高居隊史第三。生涯累積209次大三元更是NBA歷史第一。他的職業生涯9度入選明星賽、2度拿下得分王、3度斬獲助攻王，並入選NBA 75大球星，未來無疑將以第一票選之姿挺進名人堂。雷霆隊執行副總裁兼總經理普雷斯蒂（Sam Presti）在官方聲明中高度評價衛斯特布魯克對球隊與城市的貢獻：「許多球員都能帶來影響力，但只有偉大的球員才能留下永恆的傳奇。衛斯特布魯克的傳奇是在球場上與社區中共同建立的。他的拚勁永不退縮，承諾無比深厚。基於這些原因，奧克拉荷馬人將他視為自己人，他的號碼將永遠高掛在奧克拉荷馬城的穹頂之上。」在宣布退役消息後，於今年休賽季宣布結束18年職業生涯的衛斯特布魯克本人聽到自己的球衣要被退休時也十分開心：「這太不可思議了，這是一份真正的祝福。坦白說，這不僅是屬於我個人的榮耀，也是屬於我的家人、我的孩子、妻子、母親、岳父以及整個城市的榮耀。從小到大，你甚至不敢想像自己能成為一名職業運動員、進入NBA；而能夠讓自己的球衣被退役，這創造了一種傳奇，代表著你在這項運動中所付出的一切時間、精力與努力。我由衷感謝這份榮譽，非常期待那一夜的到來。」