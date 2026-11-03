美國期中選舉前夕，川普（Donald Trump）政府試圖要求加州，暫時隔離約2萬張具有「選民身分疑慮」的郵寄選票，不過這項要求先後遭聯邦下級法院駁回，就連美國最高法院也在收到聲請後短短幾個小時內，就迅速否決川普政府的緊急請求。根據《CNN》報導，最高法院沒有公布詳細裁定理由，也沒有任何大法官提出異議，讓這場選前選票爭議，再度以川普政府遭遇司法挫敗告終。
川普政府質疑2萬名選民身分 要求暫時隔離選票
報導指出，這起爭議源自美國司法部提出的一份名單。司法部聲稱，從政府掌握的資料來看，加州有超過2萬名選民，雖然已經登記投票，但有可能不是美國公民，所以要求法院准許州政府，將相關選票暫時隔離，等到確認選民身分後，再決定是否計入選舉結果。
美國法律禁止「非公民」參與聯邦選舉，川普政府主張，聯邦政府有責任確保「只有美國公民才能投票」。不過，加州政府以及選舉權團體反駁稱，司法部提出的資料不夠可靠，不排除錯把合法公民列為可疑選民，若直接隔離選票，反而可能讓符合資格的選民失去投票權。
從地方法院到最高法院...川普政府接連碰壁
這項要求先在聯邦地方法院遭到駁回，接著美國第九巡迴上訴法院也於10月30日，以2比1裁定，不准川普政府介入加州郵寄選票的計票程序。
上訴法院指出，政府提出的「非公民投票風險」仍存在不確定性，反而可能因為隔離選票，造成合法選民的投票權受損。法院也認為，如果聯邦政府希望改變郵寄選票的處理程序，應該向國會提出，而不是要求法院介入。
川普政府不服，再向最高法院提出緊急聲請，希望推翻下級法院裁定。不過，最高法院週一收到聲請後，短短幾個小時內就直接駁回，甚至沒有要求加州方面先提出答辯。《CNN》形容，這項決定顯示，川普政府的法律主張，在各級法院都未能獲得支持。
選舉前夕介入計票 合法選民權益成爭議焦點
這場訴訟的另一個關鍵，在於美國法院長期遵循的「珀塞爾原則」（Purcell principle），也就是避免在選舉即將開始或進行期間，突然改變既有選舉規則，以免造成選務混亂。第九巡迴上訴法院也引用這項原則，認為此時要求加州改變選票處理方式並不妥當。
《CNN》也指出，這已經不是川普政府首次在最高法院的相關案件遭遇挫敗。今年9月，最高法院才剛駁回川普試圖改變全美郵寄選票寄送方式的計畫。如今，關於加州2萬張爭議選票的訴求再被駁回，也讓期中選舉前的司法攻防戰，成為美國選舉制度與行政權力界線的另一場考驗。
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報導指出，這起爭議源自美國司法部提出的一份名單。司法部聲稱，從政府掌握的資料來看，加州有超過2萬名選民，雖然已經登記投票，但有可能不是美國公民，所以要求法院准許州政府，將相關選票暫時隔離，等到確認選民身分後，再決定是否計入選舉結果。
美國法律禁止「非公民」參與聯邦選舉，川普政府主張，聯邦政府有責任確保「只有美國公民才能投票」。不過，加州政府以及選舉權團體反駁稱，司法部提出的資料不夠可靠，不排除錯把合法公民列為可疑選民，若直接隔離選票，反而可能讓符合資格的選民失去投票權。
從地方法院到最高法院...川普政府接連碰壁
這項要求先在聯邦地方法院遭到駁回，接著美國第九巡迴上訴法院也於10月30日，以2比1裁定，不准川普政府介入加州郵寄選票的計票程序。
上訴法院指出，政府提出的「非公民投票風險」仍存在不確定性，反而可能因為隔離選票，造成合法選民的投票權受損。法院也認為，如果聯邦政府希望改變郵寄選票的處理程序，應該向國會提出，而不是要求法院介入。
川普政府不服，再向最高法院提出緊急聲請，希望推翻下級法院裁定。不過，最高法院週一收到聲請後，短短幾個小時內就直接駁回，甚至沒有要求加州方面先提出答辯。《CNN》形容，這項決定顯示，川普政府的法律主張，在各級法院都未能獲得支持。
選舉前夕介入計票 合法選民權益成爭議焦點
這場訴訟的另一個關鍵，在於美國法院長期遵循的「珀塞爾原則」（Purcell principle），也就是避免在選舉即將開始或進行期間，突然改變既有選舉規則，以免造成選務混亂。第九巡迴上訴法院也引用這項原則，認為此時要求加州改變選票處理方式並不妥當。
《CNN》也指出，這已經不是川普政府首次在最高法院的相關案件遭遇挫敗。今年9月，最高法院才剛駁回川普試圖改變全美郵寄選票寄送方式的計畫。如今，關於加州2萬張爭議選票的訴求再被駁回，也讓期中選舉前的司法攻防戰，成為美國選舉制度與行政權力界線的另一場考驗。