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看板直接掛佀廣洋正上方 不到1小時傳要拆

里長直指萬美玲施壓

社區主委否認政治壓力：當初以為是里長自己的看板

前JKF女模Angela寶7改名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選桃園市議員，矛頭直指同選區候選人佀廣洋。王妃團隊昨（2）日將首面競選看板直接掛在佀廣洋看板正上方，未料不到1小時就傳出被要求拆除；不過經過一番協調後，目前看板成功保住。然而，承租牆面的當地里長陳信棠直指是佀廣洋母親、國民黨立委萬美玲施壓，社區主委則否認，強調最初只是認為涉及轉租問題。大大寫有「霸凌者佀廣洋」的競選看板，懸掛在桃園區國聖一街、宏昌十二街口的國際巨星社區大樓外牆，由陳信棠以4000元承租，依約可使用至11月28日。Angela寶7陣營刻意把看板掛在佀廣洋看板正上方，小商人還以「只有霸凌，沒有距離」形容。不過看板上午約10時30分掛上後，不到1小時就收到要求拆除的消息。小商人隨後發文指控，施壓者就是萬美玲，還稱社區與里長都受到壓力；Angela寶7也一度在社群喊話大家趕快去拍下這個「世紀合體」。陳信棠之後也在臉書表示，社區通知他必須拆除看板，當時告知他的理由就是「受到萬大立委施壓」。他並稱，對方還提到若不拆除，可能對社區及他採取法律行動，因此自己當下回覆，「就讓她告」，並表示若有法律責任願意全權承擔。不過社區張姓主委卻對外表示，當初同意出租牆面時，以為陳信棠是要掛自己的競選看板，看到實際掛上的卻是其他候選人的內容，因此才聯繫里長要求拆除，主要爭議在於是否涉及轉租，並非因為受到政治人物施壓。張姓主委表示，後來經社區委員討論後，決定依原有租約繼續執行，因此不再要求拆除，看板也得以保留。不過陳信棠並不接受這項說法，反嗆主委「可以繼續鬼扯沒關係」，仍堅稱自己接獲的訊息就是萬美玲要求拆除。