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▲蔣偉文說爸爸當初賣掉的房子，如今每一棟都漲破億，讓爸爸後悔脫手。（圖／翻攝自YouTube＠緯來綜合台）

男星蔣偉文是「買房派」的支持者，他認為租屋是單純損耗，買房卻是投資、定存，所以鼓勵年輕人買房。蔣偉文更以爸爸的經驗舉例，表示他爸本來以一戶80-100萬的價格在台北市仁愛路附近買了2房，後來全家要移民美國，爸爸就以一戶1000萬左右的價格把兩房都賣了，怎知15年後全家返台，才知道當初的房子已經漲到破億，讓爸爸對於賣房決定後悔到哭。蔣偉文去年在節目《女王大人Hi Onni》上，分享自己對於買房一事的看法，他說自己年輕時也覺得租屋就好，生活很方便，但爸爸苦勸他要置產，他後來聽完爸爸的故事後，才知道他的用心良苦。蔣偉文說爸爸年輕的時候，曾在台北市仁愛路上以一戶80-100萬的價格，買了2間房子，後來全家選擇移民美國，所以爸爸決定把房子賣掉，那時的價格已經漲到1000多萬：「他覺得說我們既然全家都移民到美國了，對不對？那這房產就不要留了，我們就都賣掉。兩棟都賣他賺了10倍啊，他覺得很值得啦。」爸爸本來覺得自己這是穩賺不賠的買賣，怎料一家人在美國住了12-15年後，又決定返台生活，爸爸回台灣時才發現，當初的兩棟房子，如今都已經破億元了。蔣偉文笑說，爸爸因為這件事情，常常自己在晚上偷哭：「所以我當時要成家的時候，我爸語重心長說，你買了房子就不要賣了，房子也跟黃金一樣，它只會慢慢漲而已，它可能會有跌，可是最後會漲，會一直往上走。」而蔣偉文在2011年與圈外妻子結婚時，確實以1200萬元在桃園南崁購入一間65坪的房子。他透露，原本在台北看了不少房子，卻始終不滿意，不僅房價偏高，坪數也相對較小。直到將購屋目標轉向南崁後，很快就找到理想的房型。蔣偉文認為，南崁雖然位於桃園，但開車到台北僅需半小時，因此決定以通勤距離換取更寬敞的居住空間與生活品質，最終選擇在當地置產。