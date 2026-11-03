鼎泰豐尖峰時段候位常超過1小時，國立台灣科技大學、國立台灣藝術大學教師傅汝洋近日在百貨地下美食街發現，有人買了鼎泰豐外帶餐點後，直接在公共座位區享用，不必排隊等待內用，還能省下10％服務費，貼文曝光立即引起熱議。許多網友認為外帶省時又方便，是非常聰明又省錢的吃法，但也有內用支持者認為，鼎泰豐提供的茶水、服務與用餐環境就是消費體驗最珍貴的一部分。
鼎泰豐外帶新吃法掀討論！免排隊還省10％服務費
傅汝洋近日在Threads表示，自己到百貨公司地下美食街用餐時，看見有人將剛買好的鼎泰豐餐點帶到公共座位區，直接坐下享用，如此一來就不必排隊等內用，還能避免餐點帶回家途中冷掉，忍不住稱讚：「這樣就不用排隊，聰明吃法」。
由於鼎泰豐熱門門市尖峰時段經常得等上一小時，不少人早已改採外帶或外送方式。尤其買完餐點到美食街找座位，不僅省去候位時間，還免付10％服務費，省下的錢甚至能再買飲料，竟是不少常客熱愛的做法。
鼎泰豐外帶、內用分兩派！省時划算VS.服務與口感
貼文引起討論後，不少人表示早就習慣外帶，認為只要能吃到喜歡的餐點，不一定非得在店內用餐，「以前下班最愛這樣吃了，101外帶超快，而且美食街內用區很乾淨位置又多」、「外帶真的比較快」、「我都開到台北找個公園坐下，點Uber Eats外送」、「一個人手機先點餐，到百貨公司就先找位置坐，可以直接快速的吃到鼎泰豐」。
不過，外帶仍得等待店家備餐，且美食街也不保證隨時有空位，部分地區還規定禁帶外食，未必完全不用花時間，「美食街的位子也很難搶」、「我上次去外帶，是半小時起跳，而且共餐區的位子也要找、要等，感覺沒比較快」。
另一派網友則認為，鼎泰豐的價值不只有餐點，還包含服務人員的問候、茶水及用餐環境，甚至有清潔用品可供顧客不慎弄髒衣物時使用，「但剛出爐的小籠包口感還是無可取代」、「鼎泰豐主要吃的就是服務…不懂外帶的意義」、「我會喝很多茶水跟吃很多薑絲，外帶對我來說太虧了」。有鐵粉直言，省下服務費卻少了完整體驗，並不一定划算。
《NOWNEWS》記者也曾到鼎泰豐用餐，當時是排隊等待內用，雖然等待時間很長，但入座後感受到店家的用心及無微不至的服務，讓人用餐的心情也跟著愉悅，且途中隨時都能加點想吃的菜色，這些都是外帶無法得到的體驗。
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傅汝洋近日在Threads表示，自己到百貨公司地下美食街用餐時，看見有人將剛買好的鼎泰豐餐點帶到公共座位區，直接坐下享用，如此一來就不必排隊等內用，還能避免餐點帶回家途中冷掉，忍不住稱讚：「這樣就不用排隊，聰明吃法」。
由於鼎泰豐熱門門市尖峰時段經常得等上一小時，不少人早已改採外帶或外送方式。尤其買完餐點到美食街找座位，不僅省去候位時間，還免付10％服務費，省下的錢甚至能再買飲料，竟是不少常客熱愛的做法。
貼文引起討論後，不少人表示早就習慣外帶，認為只要能吃到喜歡的餐點，不一定非得在店內用餐，「以前下班最愛這樣吃了，101外帶超快，而且美食街內用區很乾淨位置又多」、「外帶真的比較快」、「我都開到台北找個公園坐下，點Uber Eats外送」、「一個人手機先點餐，到百貨公司就先找位置坐，可以直接快速的吃到鼎泰豐」。
不過，外帶仍得等待店家備餐，且美食街也不保證隨時有空位，部分地區還規定禁帶外食，未必完全不用花時間，「美食街的位子也很難搶」、「我上次去外帶，是半小時起跳，而且共餐區的位子也要找、要等，感覺沒比較快」。
另一派網友則認為，鼎泰豐的價值不只有餐點，還包含服務人員的問候、茶水及用餐環境，甚至有清潔用品可供顧客不慎弄髒衣物時使用，「但剛出爐的小籠包口感還是無可取代」、「鼎泰豐主要吃的就是服務…不懂外帶的意義」、「我會喝很多茶水跟吃很多薑絲，外帶對我來說太虧了」。有鐵粉直言，省下服務費卻少了完整體驗，並不一定划算。
《NOWNEWS》記者也曾到鼎泰豐用餐，當時是排隊等待內用，雖然等待時間很長，但入座後感受到店家的用心及無微不至的服務，讓人用餐的心情也跟著愉悅，且途中隨時都能加點想吃的菜色，這些都是外帶無法得到的體驗。