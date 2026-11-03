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Mister Donut聯名GODIVA甜甜圈！蘋果黑可可波堤4款11/3開賣

▲Mister Donut攜手GODIVA推出4款聯名新品，11月3日起限量開賣。（圖／Mister Donut統一多拿滋misterdonut.com.tw）

▲Mister Donut聯名4款GODIVA新品＋5款可可季甜甜圈。（圖／Mister Donut統一多拿滋misterdonut.com.tw）

Mister Donut：5款可可季濃郁巧克力甜甜圈！同步登場

▲Mister Donut可可季甜甜圈5款。（圖／Mister Donut統一多拿滋misterdonut.com.tw）

Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈！爆紅回歸開搶

▲Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈，今年推出香橙新口味。（圖／Krispy Kreme krispykreme.com.tw）

▲Krispy Kreme「烤布蕾系列」甜甜圈限時開賣。（圖／Krispy Kreme krispykreme.com.tw）

Mister Donut聯名GODIVA甜甜圈！2026年適逢GODIVA創立100週年，主打蘋果黑可可波堤、鹽焦糖牛奶黑可可波堤、玫瑰莓果黑可可多拿滋、開心果黑可可多拿滋、蘭姆可可波波隆尼共9款新品，今天11月3日開賣搭配百年紀念專屬包裝，《NOWNEWS今日新聞》整理菜單價格一次掌握。同步推薦Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈回歸有香橙新口味。Mister Donut今年再度聯名GODIVA，以百週年紀念巧克力禮盒中的特色風味為靈感，結合微酸蘋果、鹽焦糖、浪漫玫瑰莓果及香醇開心果，打造出4款奢華甜甜圈。◾️「：致敬1939年蘋果黑巧克力。以比利時進口蘋果餡搭配苦甜黑可可醬，外層裹上香酥可可脆片，交織果香與濃醇可可的多重層次。◾️「：呼應1968年皇室御用榮耀的獅盾型鹽味焦糖牛奶巧克力。結合黑可可甘納許與鹽焦糖卡士達餡，呈現鹹甜焦香的豐富尾韻。◾️「：靈感來自2016年經典玫瑰莓果巧克力。蘭姆風味可可多拿滋中心注入玫瑰莓果醬，點綴精緻花型可可鮮奶油，揉合玫瑰花香與酸甜莓果。◾️「：迎向百年盛典的壓軸獻禮。同樣以蘭姆香可可多拿滋為底，頂部綴以優雅的花型開心果鮮奶油，將濃醇可可融合開心果獨特堅果香氣。Mister Donut這次特別推出融入GODIVA百週年主題的聯名紙盒，4款聯名甜甜圈搭配可寫下祝福的專屬設計襯盒，年末相聚時刻讓甜甜圈增添溫暖儀式感。除了GODIVA聯名款，Mister Donut也同步推出5款匠心獨具的可可季限定甜甜圈，滿足不同口味的巧克力愛好者。◾️「：濃郁系首選！沾裹濃郁黑可可醬後，撒上滿滿的苦甜可可刮削與可可粉，打造四重可可饗宴。◾️「：左右半邊個別沾裹黑可可與白可可風味醬，再以鹽焦糖可可風味醬畫上俐落線條。◾️「：裹上香甜白可可風味醬，撒上可可碎粒並裝飾黑可可線條。◾️「：經典歐菲香沾裹黑白雙色可可風味醬，一次品嚐雙重迷人滋味。◾️「：喜愛成熟系甜點必吃！鬆軟微Q的麵體包裹飽滿的蘭姆風味可可餡，淡雅蘭姆香氣巧妙襯托出可可的深厚滋味。去年爆紅超難搶的Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈也回歸了，鬆軟甜甜圈藏有香甜滑順的牛奶卡士達，搭配手工炙燒的薄脆焦糖外衣，圈粉超多人；今年更打造全新「香橙烤布蕾」迸發酸甜果香。烤布蕾系列每人每筆限購12顆，雙口味合計；販售地點：板橋環球／美麗華／新光A8／南港環球／新店裕隆城／桃園環球A8／桃園遠百／新竹SOGO，共8間門市。提醒大家，香橙烤布蕾每日限量供應，售完為止；台北站前／南京復興未販售；烤布蕾系列不適用一般盒販優惠；若盒內含烤布蕾商品，整盒依各品項原價計算；烤布蕾系列不於外送及票券平台販售。限定門市供應：板橋、南港、美麗華、桃園遠百、新竹SOGO；以門市數量為主，數量有限，售完為止；優惠不得併用，票券、外送平台不配合。