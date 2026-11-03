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經住戶反映 里長到場趕人、報警

小水滴反嗆「我就是住戶」 雙方當場爆口角

志工反控里長刻意製造爭端 稱警方到場未認定違法

台北市大安區成功國宅昨（2）日晚間湧入大批民眾，到影心照像館排隊領取「洋流」小物，現場估計聚集約2、300人，不過有部分社區住戶不耐人潮與聲量而向群英里里長石忠勝反映，該里長隨後報警並到場錄影，呼籲民眾不要在社區內聚集、維持安寧；不過現場「小水滴」則反控，大家只是有序排隊領取小物，期間沒有喊競選口號，也沒有集會活動，雙方因此爆發口角。影心照像館昨晚自主發放洋流小物，吸引大批支持者前往排隊。部分成功國宅居民向石忠勝反映，希望協助處理人潮問題。石忠勝之後帶著3、4人到場，並拿手機拍攝現場，不停呼籲：「各位，我們是一個寧靜的社區，我們不希望造成社區這邊的恐慌」、「你們也不希望莫名其妙有一堆人跑到你們家裡面去，大家將心比心好不好？這邊平時是非常安靜的社區。」不過部分現場支持者不滿石忠勝說法，有人表示自己就是成功國宅住戶，反問：「我是住戶，我能不能站在這裡？」、「這是公共的地方，如果是不能進來的地方，為什麼不設警衛？都不能步行穿越是不是？」石忠勝則指著現場排隊眾人反問：「你這叫穿越？」。另有協助發放小物的志工事後在Threads發文表示，現場支持者全程有秩序排隊，期間未有任何競選口號甚至集會，大家只是低調等待領取店家協助發放的小物。該名志工並指控，石忠勝拿手機拍攝排隊民眾，還找警察到場取締，但現場沒集會遊行，也沒違反《社維法》。他進一步稱，石忠勝見警方沒有處理，之後還刻意往民眾方向走去，聲稱要「散步」，所幸現場小水滴保持自律，沒有讓衝突進一步擴大。志工也表示，石忠勝之後持續要求眾人散去，並強調國宅社區屬於私有地，讓支持者不滿，反問「公共空間走動怎麼了嗎？」並呼籲其他小水滴繼續保持自律，不要讓有心人士藉機生出事端。另有支持者留言表示，警方到場後並未認定現場有違反集會遊行或《社會秩序維護法》等情形，因此活動並未遭取締。不過也有自稱人在現場的「小水滴」留言表示，當晚排隊人數不少，部分人沒有注意控制音量，在夜間確實顯得有些吵雜，並向國宅住戶致歉，呼籲其他支持者仍應「戒慎恐懼、實事求是」。