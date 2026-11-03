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儘管外界針對達拉斯獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）近期的交易傳聞滿天飛，但獨行俠球團已用最堅決的態度澆熄所有追求者的希望。根據美媒《NBA Central》引述資深名記史坦（Marc Stein）的最新報導，獨行俠隊目前正全面拒絕所有詢問厄文的報價電話，史坦更直言：「獨行俠一直在告訴其他球隊，他們甚至根本不想接你的電話，只想直接掛掉。」外界原本預期，在獨行俠確立以超級新人狀元佛拉格（Cooper Flagg）為建隊核心後，年齡較長的厄文可能會在季中被送往爭冠球隊換取未來資產。然而開季至今，這對新舊世代組合展現出不可思議的絕佳默契。根據《ESPN》權威記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，厄文對於目前在達拉斯的處境感到「非常非常開心且自在」。麥克馬洪在節目中分析，佛拉格具備頂級的控球推進與發動進攻能力，這大幅分擔了厄文以往必須持球主導每一次進攻的巨大消耗，讓剛從前十字韌帶（ACL）重傷復出的厄文打得更加輕鬆寫意。兩人在球場上的配合極具威力，佛拉格開季繳出場均26.8分、6.0籃板與6.6助攻的怪物數據，厄文則在場均出賽28分鐘內高效貢獻21.4分、3.4籃板與4.8助攻，攜手帶領季前面臨艱難賽程的獨行俠打出4勝2敗的驚艷開局。麥克馬洪在知名體育名嘴溫德霍斯特（Brian Windhorst）的播客節目中直言，雖然季前外界普遍認為厄文極可能在交易截止日前被送走，但隨著球隊戰力迅速成型，獨行俠交易他的可能性已微乎其微。「只要獨行俠有機會競爭附加賽或季後賽席次，你就很難送走厄文。他在休息室的領導力以及與佛拉格的化學效應堪稱完美，讓佛拉格在3、4月體驗具有實質勝負意義的高張力比賽，對超級巨星的成長至關重要。」此外，厄文下賽季握有球員選項，獨行俠完全有充裕的時間在明年夏天再與他共同坐下來商討未來規劃，絲毫沒有在季中倉促拋售的壓力。