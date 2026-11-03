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美國佛羅里達州一架Learjet 60商務噴射機，當地時間1日墜毀，機上9人全數罹難，事故原因仍待調查。不過，美國國家運輸安全委員會（NTSB）透露，飛機可能在撞擊地面前，就已經在空中開始解體。這起事故也讓年僅20歲的女副駕駛娜塔莉雅（Nathalia Gadelha Filgueiras）受到關注，她17歲時就取得飛行執照，原本懷抱飛行夢想，卻不幸在這場空難中喪生。綜合《BBC》、《紐約郵報》報導，這架失事噴射機，11月1日下午從德州奧斯汀起飛，原定飛往巴哈馬，卻在佛州棕櫚灘郡（Palm Beach County）墜毀，機上包括2名機組人員及7名乘客，共9人全部死亡。NTSB調查人員透露，目前有跡象顯示，飛機在撞擊地面之前，可能就已經開始解體，但究竟是哪個部位先脫落、造成解體的原因是什麼，目前都還沒有定論。從公開的航管通訊紀錄來看，事故發生前，機組人員曾向航管通報飛機出現結冰現象，並且受到亂流影響，當時飛機約在3萬5000英尺高空飛行，機組人員隨後要求爬升至3萬7000英尺。然而，不到30秒後，飛行員便發出緊急求救訊號，表示飛機正在急速下降，下降速度一度達到每分鐘2萬英尺，最後甚至向航管絕望表示：「要撞上地面了。」這場空難中，另一個令人惋惜的焦點，是年僅20歲的副駕駛娜塔莉雅。她的母親卡蜜拉（Camila Corteleti）向媒體證實，女兒就是這架失事噴射機的副駕駛，報導提到，娜塔莉雅從小就對飛行充滿熱情，12歲時便立志成為飛行員，2020年開始接受飛行訓練，17歲還在讀高中時，就取得飛行執照，當時她甚至還沒有汽車駕照，事故發生前已累積超過1300小時飛行時數。卡蜜拉難過的表示，她希望女兒能夠實現夢想，但她也明白這個夢想最終會讓女兒離開自己：「我知道飛機終會帶她離開我，我一直都知道，但我還是為她感到無比驕傲，我知道她正在實現自己的夢想。」目前NTSB仍在事故現場進行調查，持續尋找飛機殘骸、駕駛艙語音紀錄器，希望還原事故發生前，機組人員最後的對話，以及飛機操作情況。原文連結：