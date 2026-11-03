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▲林煒年輕時的神情氣質又帥氣，被封上古許光漢。（圖／翻攝自YouTube＠中視經典戲劇）

▲伊正年輕時曾流過長髮，帥度堪比言承旭。（圖／翻攝自伊正臉書）

▲焦恩俊年輕時的五官英俊立體，被粉絲大讚是上古賀軍翔。（圖／翻攝自焦恩俊微博）

▲翁家明的長相給人一種沉穩、可靠的感覺。（圖／翻攝自YouTube＠中視經典戲劇）

▲孫鵬（右）也演過花系列劇場，年輕時的他走白淨小生路線。（圖／翻攝自YouTube＠中視經典戲劇）

▲陳冠霖年輕給人一種痞帥的氣質，像是玩世不恭的貴公子。（圖／翻攝自微博＠知名美少女觀眾）

演過「花系列」劇場的資深男星林煒、伊正因年輕時長太帥，近日再度爆紅，林煒被封為「上古許光漢」、伊正則被封為「上古言承旭」，但除了這兩人以外，花系列劇場還誕生許多美男子，例如五官深邃俊朗的焦恩俊，他也曾被說帥氣如賀軍翔。另外還有翁家明、陳冠霖、孫鵬等等，本文就為大家盤點靠花系列走紅的6名帥氣男星。提到花系列，林煒絕對是無可取代的靈魂人物。他偏狹長的眼睛搭配高挺鼻樑，自帶一股少爺氣質。無論是在《太陽花》、《紫藤花》還是《女人花》中，林煒穿起合身西裝、戴上金絲眼鏡的扮相，都完美詮釋了都會菁英與深情男子的模樣。加上他劇中與許多女星都拍過吻戲甚至是床戲，被網友封為最會接吻的「斯文敗類型」帥哥，即便花心也令人討厭不起來。擁有181公分修長身高的伊正，就讀台大政治系期間就當過模特兒，天生衣架子的比例，讓他在花系列的《君子蘭花》、《向日葵》中，身影格外挺拔、風度翩翩。眉眼清秀帶點書卷氣的他，笑起來溫柔迷人，嚴肅時又自帶強大氣場。即便數十年過去，伊正至今依然維持結實體態與不老神顏，是演藝圈公認的極品熟男。焦恩俊早年在《仙人掌花》等花系列劇集中嶄露頭角，當時頂著微捲中分短髮、面容清秀俊朗的他，五官立體深邃、下顎線條分明，兼具野性不羈與貴公子氣質。近年更有眼尖網友翻出他當年的劇照，驚呼神韻與賀軍翔高度相似，笑稱焦恩俊根本是「上古賀軍翔」、「美男界祖師爺」。隨後他轉戰古裝界，更以《小李飛刀》李尋歡、《七俠五義》的展昭等角色封神。翁家明有著濃眉大眼與魁梧身材，給人一種愛家好男人的形象，在《姻緣花》中則飾演一名夾在妻子與代理孕母間的悲慘丈夫。而他戲外與同為花系列女神的俞小凡在2001年就結婚，生下1子1女後，一直恩愛至今，讓他形象始終良好，身上那種溫柔的大男人氣質，在當年更不知俘獲了多少媽媽與少女的芳心。國光藝校出身的孫鵬，雖然晚年轉型成綜藝咖、經常飾演黑道大哥，但他早期的外型其實走白淨小生路線，眼睛靈動有神，頗為帥氣。他在《君子蘭花》中飾演英俊挺拔的空軍飛官，與涂善妮飾演的女主角相愛卻無法相守，深情虐戀讓人印象深刻。但他後來與狄鶯結婚後經常因家庭爭議鬧上版面，形象難免受到打擊。陳冠霖同樣拍過《君子蘭花》，他飾演主角所生的第二代小孩，擁有濃眉、大眼、高鼻梁加上略帶憂鬱的薄唇，年輕時的五官讓人無法挑剔，確實是美少年一枚。後來陳冠霖還演過2007年的電視劇《梁山伯與祝英台》，獲得「史上最帥馬文才」的美譽。一直到現在，陳冠霖也依舊還在前線拍戲，目前已轉型成為八點檔台語演員。